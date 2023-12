Rafaela Alimentos compró un frigorífico entrerriano

La empresa Rafaela Alimentos, propietaria de la popular marca de fiambres Lario y perteneciente a la familia Lagrutta, confirmó la adquisición del frigorífico entrerriano Carnes del Interior, cuya planta industrial se encuentra sobre la Ruta 12 en la localidad de Aldea María Luisa, a casi 30 kilómetros de la ciudad de Paraná.

"Nuestro principal negocio es el fiambre cuya marca es Lario. Hoy, de nuestra producción, el 50% la tenemos que hacer con pulpas de cerdos de proveedores. Nuestra apuesta con la planta de Carnes del Interior es faenar y despostar cerdos creciendo en faena para abastecernos de esa pulpa y no depender de terceros", expresó el gerente General de Rafaela Alimentos, Juan Lagrutta, al portal especializado en noticias económicas y de negocios, Dos Florines. "Todos los cortes que salgan de Carnes del Interior irán a abastecer a la planta de fiambres de Rafaela. Se manejará de una manera corporativa, ya que las gerencias y directorio estarán en Rafaela, y en la planta habrá un gerente de Producción y distintos jefes que reportarán a la casa matriz", explicó.

La operación se cerró en noviembre entre la empresa rafaelina y el Grupo Lequio, un actor importante en el mercado de las carnes cuya sede central funciona en Rosario, aunque no trascendió el monto de la misma. Carnes del Interior es un frigorífico dedicado en mayor medida a la faena de cerdos para consumo interno.

Lagrutta señaló que Rafaela Alimentos tomará posesión del establecimiento fabril de Carnes del Interior en enero próximo, cuando comenzará un plan de inversiones para ampliar la capacidad de producción. "Nuestra idea en el corto plazo es invertir en esa planta para aumentar las capacidades. Es decir que de los entre 300 y 400 cerdos que se faena diariamente, aumentarlo significativamente. El dato exacto de hasta dónde podemos llegar no lo sabemos porque todavía no tenemos la posesión", sostuvo.

En este marco, el gerente General del frigorífico rafaelino anticipó que una vez se ponga en marcha la inversión para ampliar el establecimiento habrá incorporación de personal, que en la actualidad comprende un total de 135 trabajadores vinculados a la actividad de faena y desposte de cerdos. Asimismo, indicó que Carnes del Interior continuará como proveedor de la red de carnicerías "La Casa del Cerdo", que continúa en manos de Grupo Lequio.

"Una vez concluida la operación, los 135 empleados pasarán a formar parte de la plantilla de Rafaela Alimentos, sumándose a los 1.485 empleados que actualmente se desempeñan en las plantas ubicadas en las ciudades santafesinas de Rafaela, Casilda y Correa", precisó Lagrutta, quien además recordó el master plan ya presentado ante la Municipalidad rafaelina para comenzar a construir un moderno establecimiento en un predio de más de 40 hectáreas ubicado en la prolongación de bulevar Roca y la Variante de la 34, en la zona oeste de la ciudad. "Estas inversiones en el negocio de fiambres tienen como objetivo consolidar la posición de la marca Lario en el mercado, afianzándose como una de las marcas líderes de esta industria", subrayó.

Rafaela Alimentos firmó un convenio especial a mediados de este año con la Municipalidad de Rafaela, luego validado por el Concejo Municipal, para iniciar la construcción de la nueva planta que permitirá con el tiempo el traslado gradual de sus antiguas instalaciones ubicadas en el corazón de barrio 9 de Julio. Se trata de un plan que demandará al menos 20 años, dividido en siete etapas, y que tan solo en la primera de ellas implicará una inversión de 30 millones de dólares.