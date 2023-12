La “Crema” se puso en marcha con el inicio de la pretemporada

El plantel de Atlético de Rafaela se reunió en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y puso en marcha los entrenamientos con la mente puesta en la temporada 2024, que tendrá como principal objetivo volver a ser protagonista de la Primera Nacional. También afrontará la Copa Argentina y la respectiva Copa Santa Fe, si es que con la llegada del nuevo gobierno provincial se mantiene dicho evento deportivo en Santa Fe.

Hasta el momento, el conjunto dirigido por Ezequiel Medrán no tiene incorporaciones y se encuentra analizando los puestos a reforzar. El Consejo Directivo de la ‘Crema’ se mostró optimista en vistas a las negociaciones que tienen avanzadas con un par de refuerzos, los cuales podrían confirmarse en las próximas horas.

En este sentido se buscan dos defensores centrales y un mediocampista ofensivo. Si bien los nombres no trascendieron, una de las negociaciones estaría muy avanzada y otra, incluso con un exAtlético que podría regresar, también.

A su vez, ya no están: Fabricio Fotanini (se retiró), Mauro Osores (rescindió), Federico Torres (no se le renovará el préstamo y vuelve a Talleres de Córdoba), Thobías Arévalo (no se le renovará) y Nicolás Laméndola (no se le renovará y vuelve a Atlético Tucumán).

El que no estuvo citado pero se presentó a trabajar y lo hizo de manera diferenciada fue Matías Valdivia. El rafaelino no seguirá en Alberdi y mientras busca nuevo club (tenía todo prácticamente cerrado con Gimnasia de Jujuy pero el pase se habría caído) entrenará en Atlético.

En lo relacionado a la pretemporada, la misma se desarrollará de manera íntegra en Rafaela. Se dará un parate entre las fiestas y el 2 de enero se regresará para encarar la parte más exigente y decisiva de la preparación. Se tiene previsto realizar un concentrado de una semana en un hotel de la ciudad. Para fines de enero llegarán los amistosos.

Otros dos que no estuvieron ayer fueron Gastón Tellechea y Ciro Leineker. El defensor no continuará en el club y se espera por su futuro, mientras que el delantero se sumará mañana tras su paso por Cremería de Cañada de Gómez, donde disputó el torneo Regional Federal Amateur.

Acompañando el inicio de los entrenamientos se hicieron presentes el presidente Diego Kurganoff y los dirigentes Mauro Gagliardo, Franco Chiarella y Gastón Mondino.



LOS QUE INICIARON LA PRETEMPORADA



Arqueros: Marcos Peano, Mayco Bergia, Agustín Grinovero (regresó de su préstamo en 9 de Julio) e Ignacio Fernández.



Defensores: Agustín Bravo, Iván Bravo, Julián Fuyana, Kevin Jappert, Matías Olguín, Ayrton Portillo, Gabriel Risso Patrón, Marco Rossa, Joaquín Stizza, y Alexander Ponce (regresó e su préstamo en Unión de Sunchales).



Mediocampistas: Luciano Biolatto, Nicolás Delgadillo, Matías Fissore, Manuel Ignacio Lago, Alex Luna, Lisandro Merlino, Facundo Soloa, Bautista Tomatis y Nicolás Varela.



Delanteros: Gino Albertengo, Claudio Bieler, Nazareno Funez, Valentín Luciani y Francesco Toldo.