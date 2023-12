Javier Milei y una jornada intensa en la Casa Rosada

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Javier Milei desarrolló su primera jornada al frente del Poder Ejecutivo con una reunión de Gabinete y una larga agenda de entrevistas con funcionarios y diplomáticos del exterior que viajaron al país para presenciar su asunción, mientras se mantiene la expectativa por las medidas económicas.

En el día después de asumir, el mandatario nacional salió pasadas las 08:00 desde el Hotel Libertador rumbo a la Casa Rosada para encabezar la primera reunión de ministros de su gobierno, en la que además de los nueve titulares de las áreas participó la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Si bien había dicho que su idea era trabajar en la Quinta de Olivos, hasta que no se mude a la residencia oficial concentrará sus actividades en Balcarce 50.

La calma que reinó en la Casa Rosada en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández contrastó ayer con el ir y venir de nuevos funcionarios, empleados y periodistas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, estrenó las conferencias de prensa -que se espera sean cotidianas- y aclaró que las medidas económicas serán anunciadas este martes por el ministro Luis Caputo.

El mandatario nacional realizó varias reuniones en el resto de la jornada, una de ellas con el enviado del presidente chino Xi Jinping, en lo que se considera un encuentro clave en la relación de ambos países.

Milei también recibió al dirigente chileno José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ex diputado y candidato presidencial del país trasandino en las elecciones de 2017 y de 2021, para hacerlo luego con la senadora Akiko Santo, de Japón, quien representó al gobierno del país asiático en la asunción de Milei.

En paralelo, la canciller Diana Mondino se reunió durante la tarde con representantes de la Americans for Tax Reform (ATR), una influyente organización estadounidense que combate la sanción de impuestos, como así también con la Pan American Development Foundation, una ONG creada en 1962 por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Posteriormente, la flamante canciller recibió a su colega Jean Victor Geneus, de Haití.

Durante la jornada en la Casa Rosada, comenzó a instalarse allí el ministro del Interior, Guillermo Francos, cartera que tiene sus despachos frente al Patio de las Palmeras de la planta baja de la Casa de Gobierno.

"El ministro tuvo la primera reunión con los funcionarios del Ministerio para comenzar a ordenar tareas. También le estamos armando el Twitter oficial a Guillermo", comentó un integrante de la cartera que tendrá como misión central la relación política de la Nación con los gobernadores.

Además de la expectativa por las medidas económicas, todavía existen lugares vacíos del organigrama, como la jefatura de la Oficina de Inteligencia de la AFI, entre otros.