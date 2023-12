Hay gran expectativa por los anuncios del ministro Caputo

Por Juan M. Rodríguez



BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Ministerio de Economía se acondiciona para la conferencia de prensa, ¿o solo anuncios?, que hoy brindará Luis "Toto" Caputo, en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda.

El reducto ya cambió la cartelería y luce con el escudo y la estética azul profundo que distingue a la Oficina del Presidente. Por la mañana, fue visto Iñaki Gutierrez observando el microcine y tomando medidas para el rediseño de la imagen.

Noticias Argentinas pudo acceder a la sala de conferencias donde están haciendo las pruebas de imagen y sonido pertinentes y donde detrás del escritorio solo se encuentra un solo sillón y micrófono.

Todo esto hace presuponer que los anuncios serán efectuados en soledad por parte del ministro.

La antigua cartelera con el celeste característico de los gobiernos kirchneristas ya fue descolgada de las paredes.

Si bien aún no está confirmado el horario, en la conferencia de prensa de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que serán dadas a conocer las primeras medidas económicas comunicadas por el titular de Hacienda.

Se espera que la comunicación sea por la tarde, alrededor de las 17:00 con la jornada cambiaria jugada, lo que hace presuponer otro día de virtual feriado cambiario.

Fue un día con mucho movimiento en el Palacio de Hacienda. Desde temprano se observaron caras nuevas en muchas oficinas del edificio. La llegada de las flamantes autoridades y la reubicación de otros que continúan a la espera de nuevos directores, secretarios, etc.

Otra de las particularidades es que aún falta oficializar los puestos mediante Boletín Oficial, con lo cual la operación está virtualmente paralizada a la espera de las firmas digitales con las que se pueda poner en marcha nuevamente el andamiaje burocrático.



DOS REUNIONES

Pasadas las 15:00 de ayer, Luis Caputo y Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, cruzaron desde el edificio de la cartera económica e ingresaron a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei con el propósito de ultimar detalles de las primeras medidas de gobierno en materia económica y cambiaria.

Trascendió que en la Casa de Gobierno, Caputo y Quirno se reunieron con funcionarios de la CAF (ex Corporación Andina de Fomento) y el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe.

Previamente el titular del Palacio de Hacienda se había reunido con su equipo en la sede del Ministerio de Economía, en momentos en que se están definiendo los detalles de las medidas que se vienen en el primer tramo de la gestión Milei y que se esperan que sean de alto impacto.

En el día después de la asunción presidencial de Milei, la reunión con la CAF se extendió por una hora, ya que Caputo fue visto por la prensa acreditada saliendo de Casa de Gobierno aproximadamente a las 16:00.