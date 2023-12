Julián Santero volverá a correr en Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Julián Santero anunció que volverá a competir en el exterior. Lo hará en el IMSA, categoría en la que ya participó en años anteriores, pero con el detalle de que no lo hará de la mano del Toyota Gazoo Racing, tal como sucedió en sus incursiones previas.

El mendocino participará de la primera fecha del 2024 de la Michelin Pilot Challenge, que tendrá lugar en Daytona a finales de enero próximo. Lo hará en la clase TCR, de la mano del equipo Victor Gonzalez Racing Team, y a bordo de un Hyundai Elantra N TCR.

Quien es el actual subcampeón del Turismo Carretera participará de la prueba de cuatro horas de duración que la categoría realizará el 26 de enero en el reconocido circuito de Florida, y que oficiará de antesala de las 24 Horas de Daytona, que disputará la divisional mayor del IMSA (SportsCar Championship) dos días más tarde.



CALLUM ILOTT CONSIGUIÓ BUTACA

Agustín Canapino seguirá manteniendo su butaca en el Juncos Hollinger Racing, pero el arrecifeño ya no contará con el compañero que lo ayudó a caminar sus primeros pasos en el equipo de Ricardo Juncos, ya que luego de dos años en la categoría de monopostos norteamericana, el británico Callum Ilott no renovó acuerdo con la estructura que tiene su base en Indianápolis.

Su lugar lo ocupará el piloto francés, ex Fórmula 1 , Romain Grosjean y en las últimas horas se supo dónde correrá Ilott. El joven de 25 años, nacido en Cambridge fue confirmado por el equipo Hertz Team JOTA Porsche como uno de los tres pilotos que competirán sobre un Hypercar en la temporada 2024 del Mundial de Resistencia de la FIA.