Tiempos de cambios

Todo parece estar abarcado por una ola que amenaza con llevarse todo puesto en nuestro país y otras partes del mundo, algo así como un efecto arrastre que inspirado en escenarios caóticos, también mueven estructuras presuntamente consolidadas.



¿Y entonces?

Qué Argentina requiera de una urgente intervención que detenga esta decadencia crónica en casi todos los estamentos, no debería extenderlos a los procesos que, aun siendo excepciones, componen la regla. El caso de la Selección Mayor, es uno de los aludidos en este editorial frente a las últimas y nuevas declaraciones de su entrenador Lionel Scaloni, que luego de la gala en Miami, dejó instalada la incertidumbre sobre sus convicciones para continuar liderando el proceso más exitoso que a nivel de los combinados albiceleste, ha generado la casa de calle Viamonte.



¿Qué lo amedrenta a Scaloni del futuro inmediato?

Ya intentamos trazar un paralelo con otras administraciones, que no pudieron manejar el estrés que las presiones provocan cuando se convive con la exposición mediática y las expectativas de un colectivo tan competente como ególatra que, en muchas ocasiones, hacen implosionar esquemas exitosos, que deberían esta fortalecidos justamente por ese dogma aprobado por la competencia y el mercado.

Está claro que tampoco alcanza con que la pelota entre una y otra vez, o que las fuerzas del cielo bajen como un maná empoderando a un entrenador y a un plantel como pocas veces ha sucedido en la historia de futbol mundial, sí, también en ese marco, las dudas pueden corroerlo y plantar una crisis de gobernabilidad, casi inadmisible. El entrenador nacido en Pujato no ha logrado ser preciso en sus demandas o flaquezas, por un lado, alega temas personales, pero también no abandona su condición de vocero de un grupo de trabajo que estaría igualmente afectado, por condiciones no favorables para la continuidad al frente de un equipo que debe revalidar en los próximos 2 años, los principales títulos del mundo del fútbol.



¿Y los jugadores, qué roles tienen en este contexto?

No hay pronunciamientos de los futbolistas referentes de la Scaloneta, desde que su conductor, comenzó a mandar señales controvertidas sobre su futuro, que desde el punto de vista del vínculo, lo liga a la AFA hasta el mundial 2026, con una cláusula que podría activar luego de la Copa América a disputarse a mediados del próximo año y en cuyo sorteo, la presencia del propio Lionel Scaloni, despertó el máximo interés mas que por su condición de campeón defensor del título, por sus vacilantes expresiones públicas.

Pocos pueden acreditarse la traducción de los argumentos o la lectura correcta entre líneas de esos mensajes, lo cierto es que el año seguramente terminará con música de suspenso, toda una contradicción con esa de fanfarrea que el próximo lunes 18, volverá a levantar la libido de los argentinos a un año del título en Doha y del día nacional de los abrazos.



EL EFECTO MESSI EN LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS

No hay una ciencia que pueda determinar si Messi llegará en perfecto estado al Mundial 2026 y como él mismo dijo hace varios meses, acaso un día se despierte, y le comente a su esposa Antonella, en un desayuno, que no siente ganas de ir al entrenamiento, o que siente el cuerpo cansado, o que los dolores corporales han aumentado. Todo eso es posible.

Sí, en cambio, hay determinadas conductas de Messi a lo largo de sus dos décadas de carrera que indican su enorme motivación cuando se acerca un torneo importante y cuando el objetivo es de máxima, como sucede en este caso. Se suma a esto que se trata, además de un genio como futbolista, de un gran atleta, que siempre se cuidó y que en los últimos tiempos adquirió una notable sabiduría para manejar los tiempos de los partidos y no correr cuando no hace falta sino en los momentos estrictamente necesarios.

Lo que va apareciendo con claridad es que, a los 36 años y medio, Messi (como ninguno de sus colegas) puede darse el gusto de estar parado, sin jugar torneos oficiales, por algo importante, y durante tanto tiempo como sucede ahora, que tendrá unas larguísimas vacaciones en el Inter de Miami. Si ese tiempo sin jugar coincide con compromisos formales de la selección argentina, mal asunto.

El Messi que jugó ante Uruguay y Brasil, preocupa. No por su calidad innata, no por su talento, no por su sabiduría para manejar los hilos del equipo, porque eso jamás lo perderá, pero se notó mucho que cuando no se encuentra en el ritmo físico necesario, comienza a no poder hacer pesar su presencia y estuvo prácticamente parado, y hasta enfrascado en discusiones que no son lo habitual pero que significan una alerta roja a futuro.

Scaloni había afirmado en febrero pasado, en París, que no se casaría con nadie (error que cometieron César Menotti y Carlos Bilardo al ganar los mundiales de 1978 y 1986, respectivamente) y que habrá aprendido la lección de ciclos anteriores. Tras lo visto en estos meses, es claro que además de los que terminarán el ciclo por su propia voluntad (como Ángel Di María), están los que deberán ser llamados a la realidad y también los que acaso pierdan una titularidad que no pensaban, pero que, si conservan el carácter ganador, les podrá servir como motivación para recuperar los puestos que los llevaron a la gloria.

Estos dilemas por afrontar en los próximos tiempos, también gravitan en las cavilaciones de Scaloni y las alimentan, esos tiempos de cambios que, para este ciclo, llegaron antes de lo necesario, son parte del problema, uno más para las alicaídas almas criollas.