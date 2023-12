Duelo de equipos de nuestra Liga en la segunda etapa

El Consejo Federal cumplió este lunes y dio a conocer los emparejamientos para la segunda etapa de la Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur. Dentro de las posibilidades podía darse que entre los 16 clasificados se enfrentaran dos representantes de una misma Liga, y se dio de esa manera.

Uno de los cruces será entre Ben Hur y Libertad de Sunchales, que fueron primeros de las Zonas 7 y 9, respectivamente. La diferencia estuvo en que Libertad sumó 13 puntos y la BH 12, lo cual le permitirá al conjunto sunchalense tener la revancha en el Plácido Tita. En las próximas horas se confirmará si el encuentro de ida en el estadio Néstor Zenklusen se disputará el sábado 16 o domingo 17, y del mismo modo si la revancha será el miércoles 20 o jueves 21.

En cuanto al otro equipo clasificado de la LRF no la tiene tampoco fácil en los papeles previos. Peñarol deberá enfrentar a Colón de San Justo, el conjunto que más puntos sacó entre las 13 zonas: 16 unidades, con cinco triunfos y un empate, en el grupo 6 que compartió con Libertad de Villa Trinidad, Gimnasia de Vera y Huracán de Villa Ocampo.

El encuentro de ida se jugará este fin de semana en Villa Rosas y la revancha en San Justo. Cabe acotar que el ganador de este enfrentamiento deberá medirse en enero (sábado 6 y miércoles 10 son las fechas establecidas), cuando se reanude la competencia tras el parate por las fiestas, frente al vencedor de Belgrano de Paraná y Arsenal de Viale.

También se conoce que el elenco que se imponga entre Ben Hur y Libertad luego deberá enfrentar al ganador de la llave entre Juventud de Esperanza y Coronel Aguirre, acotando que el equipo del sur provincial define de local ante los esperancinos, y si pasa también lo hará en esa condición ante el elenco de la Liga Rafaelina que avance.



TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS

Atlético Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú; Atlético Paraná vs. Libertad de Concordia; Belgrano de Paraná vs. Arsenal de Viale; Peñarol de Rafaela vs. Colón de San Justo; Ben Hur de Rafaela vs. Libertad de Sunchales; Juventud de Esperanza vs. Coronel Aguirre; Morning Star de Rosario vs. Everton Olimpia de Cañada de Gómez y Studebacker de Venado Tuerto vs. Aprendices Casildenses.

Recordemos que de cara a la definición en cada serie, es por suma de puntos al cabo de ambos partidos y en caso de igualdad, se toma en cuenta la diferencia de gol. Si están empatados en esa instancia, se define por penales.