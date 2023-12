Solicitaron detener al hombre que le tiró un botellazo a Milei

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El juez Ariel Lijo ordenó la detención de Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años, el hombre que le tiró un botellazo a Javier Milei durante la asunción presidencial.

La medida fue presentada por el magistrado luego de recibir el acta de contravención que le realizó personal del Departamento de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad.

"Esta persona fue identificada como Mercanzini y, como no poseía elementos constitutivos de delito entre sus pertenencias y ninguno de los presentes realizó denuncia alguna, se realizó consulta en el sistema de antecedentes y, al no registrar impedimento legal vigente, se retiró del lugar", detallaron fuentes del caso a Noticias Argentinas.

Durante la investigación se comprobó que el hombre tenía antecedentes penales por daño agravado y por el que estuvo preso hasta hace algunas semanas.

En esta ocasión estuvo privado de su libertad en la Comisaria Vecinal 7B y en el marco del delito efectuado se lo condenó tras un juicio abreviado al uso de una tobillera electrónica, la cual ya quedó sin efecto.

Tras la viralización se pudo observar que en sus redes sociales se mostraba ligado al kirchnerismo y a los políticos cercanos al partido.

Entre ellos se destaca una foto con obras de arte de Evita y también junto a Sergio Massa y Andrés Larroque.

Sumado a esta cercanía, hasta 2013 fue director de Cultura en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Dejó el cargo cuando el intendente Carlos Schepens firmó un decretó donde detallaba que lo hizo por atravesar "problemas personales".

Fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que el domingo, personal del Departamento de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad que se encontraba en servicio en el acto de asunción "demoró a una persona que era sindicada por los asistentes como que habría arrojado un objeto contundente".



BULLRICH FUE

CONTUNDENTE

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que en su gestión "el que las hace las paga", en referencia a la agresión con una botella que sufrió el presidente Javier Milei durante la jornada de su asunción.

"Hablé con el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, para una rápida investigación sobre la agresión sufrida el domingo por el presidente de la Nación que hirió al subcomisario Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial de la Policía Federal", informó Bullrich.

En su cuenta de la red social Twitter, la ministra de Seguridad agregó: "El que las hace las paga".

El pasado domingo, mientras Milei se desplazaba desde el Congreso hasta la Casa Rosada un hombre identificado como Gastón Ariel Mercanzini arrojó una botella al presidente, pero no llegó a pegarle.

Sin embargo, le provocó un corte detrás de una oreja a uno de los integrantes de la custodia presidencial, que caminaba junto al auto descapotable que trasladaba al presidente y a su hermana Karina Milei por la Avenida de Mayo.