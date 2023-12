Una nueva caricia para el alma

Quienes nos desenvolvemos en la prensa gráfica tenemos muy presente que no debemos expresarnos en primera persona, pero el suceso que debo relatar, por su significado y alcance, hace que me vea comprometido en hacerlo de ese modo.

El pasado domingo, como suele ocurrir habitualmente, concurrí al acto de traspaso de mando del Municipio local, todo normal, saludo a autoridades salientes y a las ingresantes, y en un momento una colega, me pide que al concluir el acto, me acerque al salón porque debía darme elementos para que lleve a Rafaela -ciudad en la que resido-, al finalizar la ceremonia otro colega me señala que aprovechando la presencia de ambos Intendentes haríamos una conferencia de prensa, encuentro en el que estuvo presente el actual intendente, Pablo Pinotti, quien cumplió su mandato, Gonzalo Toselli y el exintendente Ezequiel Bolatti, además de otras autoridades, como el presidente del Concejo rafaelino, Lisandro Mársico.

Pero la supuesta conferencia de prensa no era tal, sino que se trató de una reunión, impulsada por los periodistas de Sunchales, para reconocer mis cincuenta años de labor en el periodismo.

En la oportunidad Mirta Rodríguez dio lectura a una síntesis, cuyos datos, hace tiempo me había solicitado Walter Guglielmone.

Evidentemente, más allá de la importancia de las diversas distinciones recibidas, cuando el reconocimiento es impulsado por los pares, adquiere otra dimensión, puesto que habla a las claras de la siembra fomentando la cooperación entre quienes nos desenvolvemos en este campo -hecho que en la ciudad de Sunchales no debe asombrar porque toda la comunidad está cimentada en base a la cooperación-, y significa una caricia para el alma.

No todos los que impulsaron este reconocimiento pudieron estar presentes en el acto, cada quien tiene su ocupación -en esta tarea la dedicación va de lunes a lunes- pero sé que quienes no pudieron asistir, espiritualmente estuvieron acompañándome, y así me lo hicieron saber algunos mensajes.

Aunque yo ignoraba esta realización mi familia estaba enterada, y en forma física me acompañaron dos de mis sobrinas, Giorgina y Ornela, los demás, como en el caso de los colegas, estuvieron en forma espiritual.

Como testimonio del momento obsequiaron un magnífico ramo, además de una caja de delicatessen que acarician los sentidos y un pergamino firmado por todos los colegas artífices del reconocimiento.

No me queda más que expresar mi íntimo agradecimiento y decir que me hicieron sentir feliz y muy mimada. Marilú Colautti