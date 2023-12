Sensaciones y sentimientos

CUANDO GARDEL ESTÁ



Por Hugo Borgna





Es bueno creer en algunas cosas que, aunque no se vean, se siente su efecto.

En este punto los lectores y nosotros estamos de acuerdo. Pero afirmar que las musas existen, es una idea que divide las opiniones; no faltará quien, ceremoniosamente, afirme que son creaciones libres de los griegos, que explican de ese modo la presencia notoria y notable de la inspiración. Y cuando dos musas trabajan juntas, el resultado es la belleza pura y conceptual.

“Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar”

La idea de la perennidad de la presencia de Gardel se explica fácilmente con la razón de ser de que roza y se va, dejando estados de ánimo ideales.

En la película “Melodía de arrabal” el personaje (casi él mismo) en una fiesta elegante sale a un balcón a cantar. Sale también una mujer y lo acompaña, mirándolo extasiada. A continuación lo hace también un hombre y, entre los dos, invitan a Gardel a entrar al salón junto a los demás participantes de la fiesta. Sigue el canto de Gardel.

“Cuando no estás la flor no perfuma. Si tu te vas me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción”

Ahora, con la atención general puesta en él, el cantar se hace más sensitivo.

“Cuando no estás muere mi esperanza, si tú te vas se va mi ilusión. Oye mi lamento que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás”

Sigue la escena. Gardel, incorporado al grupo humano de la fiesta, se dirige a la mujer y su canto parece ser directo para ella.

“Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás”

El caballero que lo había invitado a integrarse a los demás, entusiasmado, le dice a Gardel, como parte de su felicitación que es “un gran cantor, ¡un cantante! Y más todavía, ¡un divo!, y le aseguro que va a tener mucho éxito”

Gardel sonríe, complacido, parece no caber en sí mismo. Agradece los elogios y la fiesta continúa.

Dejando a un costado el modo sentencioso de “Cuesta abajo” (“Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”) y la frescura alegre del fox trot (Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas), “Cuando no estás” transcurre transparente con la belleza simple y encantadora, constituyendo también por sí mismo una perla dentro de su repertorio.

Por lo general, cuando se elige una pieza representativa del Zorzal para difundir por los medios sonoros, se recurre a las de contenido dramático, donde la contundencia del dolor gana la partida (“Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más”), pero “Cuando no estás”, entrando por una ventana cómplice al repertorio de Gardel, parece surgir tímida y oculta, naciendo como aurora resplandeciente desde su aparente segundo plano.

El romanticismo residual, junto a la pureza natural de la palabra, dicen que eso de que a veces “no estás” es la marca más profunda de la perennidad, serena y quieta, sonriendo para quien quiera verla. Transcurre la canción linealmente, sin metáforas cerradas y acaricia los sentidos como la fuente que encanta al solo escuchar su movimiento; no hace falta verla.

Arribar al ámbito del cine, con la consecuente necesidad de impactantes historias argumentales, fue una especie de desafío temático. Aun así Gardel, como ave, no perdió el vuelo propio.

H