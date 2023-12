Continúa la Muestra Anual 2023 de la EMAE

Tal como se adelantó la semana pasada en este medio, la Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto” que depende del Liceo Municipal “Miguel Flores”, presentará, en el marco de su Muestra Anual 2023, los talleres del Trayecto Artístico Vocacional (TAV) dirigidos a adultos y adultas.

Será este miércoles 13 de diciembre a las 19:30, en el Aula C de la EMAE, ubicada en el corredor superior del Complejo Cultural del Viejo Mercado, con entrada libre y gratuita.

En primer lugar, las alumnas del taller de Dramaturgia, a cargo de Candela Hernández, compartirán un fragmento de sus obras en proceso, trabajadas a lo largo del año desde diferentes puntos de vista y disparadores.

Luego será el turno de los talleres de Acrobacias a cargo de Melisa Colombo y Eliana Maldonado. Equilibrio, coordinación, agilidad, libertad de movimientos, precisión, fuerza y dominio para mover el cuerpo en el espacio. En esta muestra se desarrollarán destrezas y elementos acrobáticos individuales y grupales, combinando acrobacias aéreas y de suelo.

En tercer lugar, se presentará el Taller de Teatro, a cargo de César Maldonado, con la obra de construcción colectiva denominada “Todo muy normal”. Una comedia para todas las edades que se compone de tres escenas unidas por las dificultades de la comunicación humana y la confusión.

Por último, el taller de Teatro a cargo de Malen Warnke presentará “La medida de lo posible”, una investigación poético- teatral del universo de los recuerdos. Tejer historias, entrelazar recuerdos, planear la memoria; el recuerdo como refugio hecho de los retazos de quienes recordamos que somos y fuimos.

En diálogo con LA OPINIÓN, Candela Hernández y César Maldonado comentan detalles de los talleres que dirigen y realizan un balance luego de un año lleno de aprendizaje.

"El taller de dramaturgia que hoy por hoy está abierto a la comunidad, es un taller del trayecto vocacional de la EMAE. En un primer momento era como plantearlo para que los alumnos y las alumnas tengan ese acercamiento, desde mi punto de vista tan necesario, con la escritura teatral. Después nos dimos cuenta de que había inquietudes de personas que quizás no estaban haciendo el trayecto profesional y querían incursionar. Entonces, decidimos invitar a la comunidad a participar en la dramaturgia, en la escritura creativa, dramática", explica Candela sobre este taller que despertó el interés de varios.

"Las clases tienen la característica de ir trabajando mucho desde el juego, desde lo lúdico, con distintos disparadores, siempre trabajando la estructura y una técnica de escritura, de dramaturgia, que es otro lenguaje, diferente a la narrativa y a lo poético. Este es el segundo año, estamos muy contentos de este taller porque funciona, y está bueno que la gente se anime a escribir teatro. Hay alumnas que de repente ya venían de hacer teatro inclusive, de talleres y demás, pero hay otras alumnas que no, que era su primera vez en la escritura dramática. Ha sido un año muy enriquecedor", finaliza.

Por su parte, César Maldonado expresó: "El balance es más que positivo. Este año transcurrimos el décimo año desde la creación del Taller Integrador de Teatro para adultos y adolescentes con discapacidad, desde el 2013, en su inicio en el Antiguo Liceo Municipal. Luego se incorporó a la EMAE. Este año nos dedicamos a profundizar, a pulir la obra que se gestó el año pasado, ya que varios de los alumnos tienen años de formación en artes escénicas, algunos asisten incluso desde el inicio, desde la creación del taller", agrega César.

"Como director, profesor y formador de estos actores, los vi preparados, ellos también así lo sienten en escena. Entonces nos dedicamos este año a pulir, a mejorar la cuestión escénica para llevar una obra a la sociedad. 'Todo muy normal' se presentó para adolescentes, para escuelas de nivel primario, en distintos escenarios de la ciudad y en la localidad de Susana. Tuvimos una invitación también para participar del XXV Encuentro de Arte y Discapacidad, que se desarrolló en Humberto Primo. Y ya tenemos la invitación para participar en el XXV Encuentro de Arte y Discapacidad, que se desarrolló en la ciudad de Susana. Y ya tenemos la invitación para participar el año que viene en la ciudad de Santa Fe", destaca.

"Sostenemos la actividad en estos años como bandera para la inclusión desde el arte, desde el teatro. Es un espacio de crecimiento, de formación y de inclusión. Un espacio súper, súper necesario para la ciudad que se sostiene año a año con la asistencia de adultos, jóvenes y adolescentes".

Para finalizar, dijo que la obra 'Todo muy normal' "es una creación colectiva que en realidad tiene formato de varieté, de comedia. Es una obra ensamblada con tres escenas que hablan sobre los problemas de la comunicación humana, muy divertida basada en enredos, en confusiones y con un desenlace absolutamente inesperado".