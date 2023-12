“Siempre soñé con entrar en una orquesta sinfónica profesional”

Por Gabriel Zuzek. - Este jueves, a partir de las las 20, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará su concierto de fin de año, el tercero correspondiente al ciclo “Rosario Primaveral”, como parte de su Temporada 2023, en el Teatro El Círculo (Mendoza y Laprida, Rosario). Con la dirección de Javier Mas, contará con la participación de Diego Díaz como solista de vibráfono, y se interpretarán el «Concierto Nº 1 para vibráfono» de Rosauro y el poema sinfónico «Scheherazade» de Rimsky-Korsakov.

El contacto de Diego Díaz con la música fue desde que era un niño, ya que su padre era tecladista y tenía un grupo de música: “A esa edad yo prefería la compañía de adultos que jugar con otros niños; así que en los ensayos de mi papá siempre estaba ahí metido observando, no recuerdo por qué ni el momento exacto en el que agarré una pandereta que nadie usaba y comencé a seguir el pulso de la música, desde allí pasé por diferentes instrumentos de percusión y géneros musicales, pero nunca más me separé de la música”.

Y así fue que antes de terminar sus estudios secundarios, Diego Díaz rindió el examen de ingreso para el Conservatorio Superior de Música Félix Garzón de Córdoba. Cuando estudiaba en el Conservatorio había personas que sin mala intención me decían que debería estudiar otra cosa porque de la música no se podía vivir, otros me decían que de cien personas que deseaban entrar a una orquesta sinfónica sólo uno ingresaba y yo dentro mío pensaba: yo voy a ser ese uno».



UN INSTRUMENTO EXTRAVAGANTE

Para Diego Díaz «el vibráfono es uno más de los muchos instrumentos de percusión que un percusionista sinfónico debe aprender a tocar», y añadió que «también es el que brinda mayores posibilidades melódicas y armónicas. Una vez un grandísimo vibrafonista me dijo que ‘tocar el vibráfono es como tocar el piano con cuatro dedos’ y sí, creo que es la mejor forma de explicar cómo es tocarlo».

En ese sentido, Díaz señaló que el vibráfono «comparte similitudes con el piano como la duración que tienen las notas que son bastantes largas mientras, lentamente, van decreciendo hasta el silencio. Este instrumento se puede tocar usando dos o cuatro baquetas, el uso de cuatro baquetas (dos en cada mano) nos permite por ejemplo realizar una melodía con la mano derecha mientras hacemos un acompañamiento con la mano izquierda».

En cuanto a su participación en el elenco estable de la Orquesta Provincial de Rosario, el vibrafonista Diego Díaz rememoró: «Ingresé a la Orquesta en el año 2016 y fue de una manera especial para mí porque en ese momento se concursaban dos cargos de percusión y yo para tener más posibilidades de entrar decidí presentarme a ambos concursos y resulté ganador en ambos, con lo cual tuve que optar por uno y renunciar al otro». Y por último agregó: «Desde adolescente mi sueño era entrar a una orquesta sinfónica profesional. Formar parte de la OSPR es haber cumplido ese sueño».



SOBRE DIEGO DÍAZ

Es egresado del Conservatorio Superior de Música Félix Garzón, Universidad Provincial de Córdoba, formándose con la Profesora Roxana Villavicencio, obteniendo Primera Mención Especial como Instrumentista, otorgada por el Rotary Club Internacional. Además, tomó clases con los profesores Marcos Serrano, Marcos Cabezaz, Edgar Villavicencio y Sebastián Hoyos. Integró la Orquesta Académica Juvenil del Teatro San Martín, Banda Sinfónica Municipal de Córdoba, Orquesta Nacional Juvenil del Bicentenario, Orquesta Sinfónica de la UNC y Ensamble de Percusión Félix Garzón.

Participó del Festival Internacional de Percusión de Córdoba (2008 a 2012) y Festival Internacional de Percusión de General Roca (2013 y 2014). Asistió a clases magistrales de Raymond Curfs, Li Biao, Markus Steckeler, Oliver Mills y Alexaj Broese entre otros. Fue becado por el Mozarteum Argentino en 2015 y por el Fondo Nacional de las Artes en 2016. En 2016 ganó el concurso de Percusionista de Fila y el concurso de Suplente de Solista en la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, donde se desempeña actualmente.