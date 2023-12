Sensible baja respecto de la misma fecha del año pasado

Un relevamiento de CAME precisó que la merma de turistas produjo un impacto económico negativo al caer un 20%, medido a precios reales, frente al 8 de diciembre de 2022.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El fin de semana largo propiciado por el feriado de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el pasado viernes 8 de diciembre, movilizó a 960.000 turistas nacionales y extranjeros, lo que implica una merma del 21% respecto de las personas que viajaron en la misma fecha del año pasado, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento del fin de semana largo generó ingresos por $74.880 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, con un gasto promedio por turista de $30.000 diarios.

La estadía promedio fue de 2,6 días y "se destacó el turista internacional que, por la conveniencia cambiaria, permitió compensar el gasto cuidadoso del turista nacional", según analizaron desde CAME.

Al mismo tiempo, indicaron que el impacto económico, medido a precios reales, tuvo una caída del 20% frente al 8 de diciembre de 2022 y remarcaron que "el turismo extranjero fue uno de los grandes aportantes a la fecha, ya que se hicieron presente en todo el país, pero principalmente en los centros turísticos de frontera, en la Patagonia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La entidad gremial-empresaria explicó que el retroceso se debió a que "en 2022 la fecha tuvo 4 días, y por la pérdida de poder adquisitivo de las familias residentes, que limitó sus posibilidades de traslado", mientras que aseguró que "también incidió el recambio de gobierno, que mantuvo expectante a una parte de la población".

En cuanto a los destinos más concurridos en los tres días que comprendieron el fin de semana largo, aparecen Mar del Plata, Potrerillos, Mar de las Pampas, Salta, Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn y Puerto Iguazú.

Al referirse a la performance del sector durante los meses transcurridos en lo que va de este año, desde CAME precisaron que "ya van 10 fines de semana largos, donde viajaron 15,2 millones de turistas y gastaron $675.881 millones".