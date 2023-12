Con polémica, se aprobó la licencia del senador Enrico

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe.- En sesión especial y con el debut de Felipe Michlig como Presidente Provisional, la Cámara de Senadores trató ayer por la tarde la licencia especial solicitada por el senador Lisandro Enrico (del departamento General López) para poder jurar como ministro de Obras Públicas en el gabinete del gobernador, Maximiliano Pullaro.

Con los 12 votos de la bancadas Unidos para Cambiar Santa Fe (Michlig no votó por estar en la presidencia) y el del senador Raúl Gramajo (Unite - 9 de Julio) y las abstenciones de los 5 senadores peronistas -entre ellos Alcides Calvo- quienes tildaron como una "incongruencia" el pedido del senador por General López, juró la senadora suplente Leticia Di Gregorio, quien además tuvo que volver al estrado para volver a jurar, en este caso como vicepresidente segunda de la Cámara.

En su descargo, Enrico dijo que no venía a "caretear", y que el pedido de licencia obedecía a tener que acompañar al gobernador, Maximiliano Pullaro en el Poder Ejecutivo.

Ante la acusación por parte de los senadores peronistas de que su decisión de pedir licencia en lugar de renunciar colisionaba con el Artículo 52 de la Constitución Provincial, Enrico lo negó señalando que "no es inconstitucional, es opinable".

Más tarde, el Bloque de Senadores Justicialistas explicó su decisión de abstención de voto al tratar a licencia de Enrico. "La interpretación de la situación entendemos, es parte de una decisión errónea de este cuerpo y de la mayoría que hace que estemos derivando en una decisión de esta naturaleza", planteó. "En primer término, y para despejar cualquier duda que pudiera reducir nuestra postura a una cuestión personal hacia el Senador postulado como Ministro, queremos dejar en claro que no cuestionamos de ninguna manera las calidades, cualidades y capacidades del senador Lisandro Enrico ni su mérito para ser designado ministro, como tampoco tenemos observaciones sobre las facultades del Gobernador electo Maximiliano Pullaro que en pocos minutos asumirá el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe para nombrarlo como integrante de su gabinete ya que la propia constitución en su artículo 52 define las incompatibilidades de los legisladores", explica el bloque del PJ. "Todo lo contrario, le deseamos todo el éxito en el desempeño de su cargo de Ministro a Lisandro aunque no podemos dejar de advertir, ese rol nos toca y nos ha tocado siendo mayoría o minoría en estos 40 años de democracia, ante gobiernos de nuestro signo político o no, la incompatibilidad manifiesta si se avanza con la licencia según el pedido del hasta ahora Senador y colega nuestro", agrega.

"Aunque parezca obvio decirlo, esta situación debería haberse analizado y resuelto con el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de nuestra Constitución Provincial. El artículo 52 de la Constitución es claro, no admite lecturas alternativas: el cargo de Ministro, de ser nombrado y aceptado, queda abarcado por la incompatibilidad que determina el art. 52 de la Constitución Provincial, con lo cual la única manera de poder ejercerlo es presentar la renuncia al respectivo cargo de Senador como primera alternativa que se observa, de donde se sigue que se produce una situación de vacancia que se resuelve con la asunción del senador Suplente, para completar el período, conforme lo establece el art. 36 de la CP, también forma clara", subrayaron desde el bloque de senadores peronistas.

En este sentido, consideró que los senadores del PJ "no estamos convencidos y no compartimos la mirada que se pretende imponer, que esta Cámara, puede recurrir al artículo 48 de la CP en cuanto a la potestad de ser juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos y en una sobre interpretación de esa potestad, avanza en una decisión que excede la competencia que se fija al artículo 48 y entendemos va en contra totalmente con lo dispuesto en el art. 36 y 52 y es nuestro deber advertirlo".

"Creemos que el Senador hubiera tenido que evaluar la posibilidad no pensando en la alternativa que como él mismo manifestó públicamente si el gobernador decide no hacer más uso de sus conocimientos y volver a su cargo de senador, esa no es alternativa según nuestra constitución, son dos poderes del estado provincial distintos, no se puede ni se debe ser parte de ambos más allá de la licencia esgrimida, hay que sostener la división de poderes y los principios republicanos y ajustarse a la solución que prescribe nuestra Constitución Provincial", subraya.

Asimismo, advierte que "en caso que para el senador Enrico no es de su interés renunciar, entendemos que luego del nombramiento como Ministro al final de la tarde, el Senador Enrico habrá cesado de todos modos en su cargo perteneciente a este cuerpo y allí sí, procede luego a cubrir la vacancia con la incorporación de la Senadora Suplente, la estimada Leticia Di Gregorio para cubrir el tiempo hasta final del mandato para que este cuerpo tenga como corresponde 19 senadores provinciales titulares que representen a cada uno de sus departamentos y no 20, 18 titulares, 1 titular con licencia en clara evidencia de incompatibilidad con el artículo 52 de nuestra Constitución provincial y 1 senadora suplente haciendo de interina".

"Esta decisión, sin dudas es un retroceso en nuestra institucionalidad y un desconocimiento del valor que significa el respeto y cumplimiento del principio de división de poderes y la forma republicana de gobierno", concluye.