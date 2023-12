Asumió Maximiliano Pullaro con anuncios clave en seguridad, educación y producción

En lo que fue su primer discurso ante la Legislatura, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trazó los lineamientos principales de su gestión y particularmente las acciones que se implementarán desde este lunes. Poco después de las 19 de este domingo el mandatario llegó a la sede legislativa para prestar juramento ante la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y ante la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y del titular provisional del Senado, Felipe Michlig.

En materia de seguridad, Pullaro anticipó que “como medida extraordinaria” se dispondrá de la presencia de “180 patrulleros en Rosario, 80 en la ciudad de Santa Fe, organizados por cuadrículas y por capas. Lo mismo vamos a realizar en las principales ciudades de la provincia donde el delito se ha extendido a límites preocupantes”, lo que incluirá a Rafaela.

Estas acciones serán parte de “un plan de contingencia y emergencia operacional, que va a volcar todos los recursos disponibles a la prevención en calle”. “Vamos a intervenir progresivamente ocho barrios en Rosario y cuatro en Santa Fe, mediante una acción estatal concertada tendiente a reducir la violencia, atacar la venta de droga, y restablecer la paz social”, adelantó.

También indicó que habrá rápidas medidas de controles en las cárceles: “Vamos a terminar el ‘homeoffice’ de los delincuentes desde los lugares de detención”. En la semana habrá reuniones con el Gobierno nacional para acordar la llegada de refuerzos federales, que estarán bajo mando operativo del gobernador.

Además le pedirá “a los legisladores nacionales que avancen en la Ley de Derribo, a fin de que nuestros cielos no sean sistemáticamente invadidos por el narcotráfico” y adelantó que enviará un paquete de proyectos a la Legislatura provincial que incluirán: narcomenudeo, ley provincial de inteligencia, reformas al código procesal penal, reformas a la fiscalía y defensa pública, y ley provincial de ejecución de la pena”. En este sentido, no se descarta un encuentro entre Pullaro y los diputados nacionales por Santa Fe para esta semana con el objetivo de establecer una agenda de trabajo que incluya los temas que a la Provincia le interesa defender en el Congreso.

El Gobernador dejó en claro: “Nuestras fuerzas de seguridad tienen un arma reglamentaria en su cintura, y deben utilizarla en el uso progresivo de la fuerza. Este es el rol que la ley y la sociedad les encomendó”. Y adelantó que se propondrá a la Legislatura la implementación de Juicio por Jurados para delitos graves, entre ellos los que pongan en cuestión el accionar policial ante los delincuentes. “Que sea la propia sociedad quien juzgue los hechos que sufre todos los días”, dijo.

"En cada uno de los pilares definidos, será fundamental el compromiso activo de las autoridades nacionales, en la acción preventiva, la persecución penal, y el control del servicio penitenciario federal. En materia de prevención volver al control de las fronteras, las rutas nacionales y el río" expresó Pullaro, quien dijo que mantuvo conversaciones con la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien conoce "bien" la situación de Rosario.



MEDIDAS CLAVE

Por otra parte, hizo un fuerte hincapié en las políticas educativas. “Lanzaremos un Plan Provincial de Alfabetización, transversal a todo el sistema educativo con énfasis en los tres primeros años de primaria en articulación con el nivel inicial”, aseveró. Estableció que serán 190 los días de ciclo lectivo a cumplirse, y confirmó que se llamará a paritarias a los gremios docentes en enero para empezar las clases el 26 de febrero, a la vez que elogió la tarea de los trabajadores de la educación en las escuelas santafesinas.

Además se eliminará la no repitencia: “Derogaremos el avance continuo, porque no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos”, afirmó.

En materia de producción e industria, sostuvo que “Santa Fe tiene todo para ser la locomotora del crecimiento nacional, con más producción, más productores, con mayor sostenibilidad, con más y mejor infraestructura productiva, exportando para crecer e innovando para exportar”. “Vamos a trabajar arduamente para acompañar con acciones a las empresas y emprendimientos de nuestra Provincia”, apuntó, y planteó como objetivo llevar de las 750 pymes actuales a 1500, en cuatro años.

En otro tramo de su discurso, que demandó casi una hora -eran 36 carillas- confirmó la vuelta los planes ABRE y Nueva Oportunidad, y en materia de salud, un trabajo intenso para descentralizar la atención, además de llevar adelante un Plan de Salud Mental.

Asimismo, reveló que la EPE presenta "un atraso tarifario deliberado (tarifa congelada a pesar de que el aumento del 20% había sido aprobado) y con déficit financiero mensual desde octubre". Y que "el sistema de transporte de pasajeros está reclamando una actualización de la tarifa" por lo cual su equipo "ya está trabajando en el escenario actual, análisis de subsidios y tarifa donde la provincia de Santa Fe fue sistemáticamente discriminada a pesar de los reclamos realizados por el gobierno".

A modo de resumen, Pullaro indicó que encontró una Provincia con "una deuda social enorme, hoy financieramente en déficit y sin excedentes para hacer frente a una coyuntura difícil" y que "los recursos que se acumularon sub ejecutando presupuestos se licuaron".

“Me preparé con mucha responsabilidad para este momento. Me comprometo firmemente ante todos ustedes a trabajar junto a mi equipo 24/7, cada día de estos 4 años, cada minuto que estemos despiertos, con austeridad y honestidad, para dejar una provincia mejor para todos”, concluyó Pullaro.