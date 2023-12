Milei en el Tedeum y en el Teatro Colón

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Javier Milei participó del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel y sus ministros.

Tras la jura de ministros, el mandatario nacional se trasladó a pie desde Casa Rosada a la Catedral, donde tuvo lugar una ceremonia interreligiosa.

En la catedral lo esperaron para recibirlo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Tal como estaba pautado, Milei se detuvo frente al mausoleo del general José de San Martín a fin de "rendirle sus honores".

"Bienvenidos todos a la casa de Dios, que es la casa de su Pueblo. Bienvenido cada uno de ustedes en esta celebración, fraternalmente unidos, a los representantes de los distintos cultos", comenzó diciendo el arzobispo porteño.

"Invocaremos al Espíritu de Dios para que bendiga e ilumine a nuestra patria Argentina, al pueblo todo y al gobierno que hoy comienza su gestión. Oremos", agregó al comienzo de su intervención.

"Uno de los cimientos más golpeados que necesitamos forjar nuevamente es la fraternidad. Es necesario insistir una y mil veces con trabajar la unidad entre los argentinos. Una fraternidad que reconozca e inclusive valore las diferencias y que éstas no sean usadas para fragmentar, dividir o enfrentarnos más, sino para encontrar nuevas respuestas a los problemas que hoy nos acucian", dijo García Cuerva.

El primado de la Iglesia católica convocó a la clase política a "comprometerse con la fraternidad", diciendo: "Las heridas y urgencias de nuestro pueblo piden a todos, pero especialmente a la clase dirigente, la capacidad de comprometerse con la fraternidad social. Una fraternidad que no es un eslogan, sino que exige la radicalidad de no enfrentarnos unos contra otros".

Finalmente, el arzobispo destacó que "un cimiento fundamental para la Argentina que viene es la memoria. Es preciso recuperar nuestra historia y reconocer a los hombres y mujeres que forjaron la Patria desde sus inicios".

Seguidamente el obispo anglicano, Brian Williams, oró para que a las autoridades "se les conceda administrar sabiamente los recursos en pos del bien común para que todos tengamos el pan de cada dia".

El rabino Shimon Axel Wahnish, en representación de la comunidad judía, reflexionó que "el valor humano no reside en ser perfecto y estar siempre de pie, sino en la capacidad de caerse y volver a levantarse para empezar otra vez con esperanza... y como pueblo argentino sabemos de eso".

El Sheij Salim Delgado Dassum, representante de la comunidad islámica recalcó el "deseo de paz" que se extrae del Corán y que "debe trasladarse a la vida cotidiana para construir una comunidad justa y fraterna".

Por último, el representante de Aciera, pastor Christian Hooft, señaló que "nos encontramos en un momento crítico, un momento bisagra, a 40 años ininterrumpidos de democracia" y aseveró que "no aceptamos la maldición de la pobreza para nuestra Nación. Nos diste un país de abundancia, pero no hemos sido buenos administradores".



EN EL COLÓN

El presidente asistió a la tradicional gala en el Teatro Colón para cerrar su extensa y agotadora jornada de asunción.

El mandatario nacional arribó al teatro porteño junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En el ingreso fue recibido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el director del teatro, Jorge Telerman.

El presidente y su hermana se ubicaron en el palco presidencial, junto a su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Raúl Lavié interpretó "Balada para un Loco", el tema de Astor Piazzola y Horacio Ferrer, respondiendo a un especial pedido de Milei, quien terminó aplaudiendo de pie al reconocido cantante.