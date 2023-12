El Consejo Federal debe establecer los cruces

El Consejo Federal de la AFA, una vez culminada la primera etapa clasificatoria del Regional Amateur, deberá determinar este lunes -aunque no habría que descartar que pueda alargar la decisión hasta mañana- los emparejamientos para los play offs de la segunda etapa del certamen.

En la Región Litoral Sur, que abarca a los equipos participantes de la Liga Rafaelina, no todos los partidos se disputaron el sábado. Extrañamente, ya que el CF había establecido que se juegue ese día debido a la asunción del presidente Javier Milei, los partidos de las zonas de Entre Ríos se jugaron el domingo. Esto significó una ventaja deportiva por ejemplo para Atlético Paraná, que jugó con todos los resultados puestos en la aspiración de conseguir una de las plazas para quedar como mejor segundo. El equipo que alguna vez llegó a jugar en la Primera Nacional, goleó sin problemas a Diamante por 6 a 1 y escoltó a Belgrano, también de la capital entrerriana. Si no hubiera ganado (así llegó a 13 unidades), ese lugar hubiese correspondido a Ferrocarril del Estado.

A diferencia de otros años donde claramente había primeros y segundos, y hasta mejores terceros clasificados, se podía especular en que los primeros podían tener la posibilidad de definir de local. En esta oportunidad habrá que aguardar cómo resuelve esta situación el Consejo Federal y si dentro de las alternativas puede estar que se enfrenten algunos de los representantes liguistas que siguen en el campeonato.

Recordemos los 16 clasificados que continúan en el certamen:

Zona 1: Arsenal de Viale. Zona 2: Belgrano de Paraná.

Zona 3: Libertad de Concordia. Zona 4: Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay.

Zona 5: Juventud Unida de Gualeguaychú. Zona 6: Colón de San Justo.

Zona 7: Sportivo Ben Hur de Rafaela. Zona 8: Peñarol de Rafaela.

Zona 9: Libertad de Sunchales. Zona 10: Everton Olimpia de Cañada de Gómez.

Zona 11: Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez. Zona 12: Studebaker de Villa Cañás.

Zona 13: Aprendices Casildenses de Casilda.

Los tres mejores segundos: Atlético Paraná, Juventud de Esperanza y Morning Star de Rosario.

Recordemos que los encuentros se disputarán a ida y vuelta, el primero el sábado 16 o domingo 17 de diciembre y la revancha miércoles, jueves o viernes de la otra semana.