Desafíos y oportunidades: el mundo del espectáculo con la nueva presidencia

Por Ariel Wolman. - En un escenario de incertidumbre económica, el mundo del espectáculo se enfrenta a nuevos desafíos con la llegada del presidente Javier Milei. Con pronósticos de estanflación y riesgos de hiperinflación en el horizonte, la comunidad artística se mantiene en vilo, ansiosa por conocer las medidas que se tomarán para evitar consecuencias negativas.

Durante la gestión anterior, ciertos sectores de la industria del entretenimiento recibieron un respaldo significativo, aunque a menudo sesgado hacia afinidades políticas. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) respaldó numerosas películas, muchas de las cuales no llegaron a las salas de cine, mientras que novelas financiadas con fondos públicos enfrentan aún disputas legales. También hubo cientos de recitales gratuitos pero con pagos de cifras millonarias a los músicos. Pero hay que decir que, más allá de ciertas denuncias de corrupción, a lo largo de las últimas décadas una porción considerable del presupuesto estatal se destinó en nombre de la cultura.

La nueva administración, ahora, se encuentra en la encrucijada de sostener este sector vital.

En busca de soluciones, el Gobierno recién asumido debería concentrarse en impulsar el crecimiento de la actividad privada en el sector del espectáculo. Estimular inversiones y establecer reglas claras son pasos esenciales para crear un entorno favorable para los productores. La transparencia y la estabilidad económica serán fundamentales para construir confianza y lograr un desarrollo sostenible.

Promover beneficios fiscales e incentivos para los inversionistas en proyectos artísticos puede ser una estrategia efectiva, estimulando la inversión privada, generando empleo y fomentando nuevas producciones.

El contenido producido localmente, con su calidad inherente, tiene el potencial de conquistar mercados internacionales. La Argentina cuenta con talento profesional, equipos técnicos capacitados y locaciones versátiles. El dólar alto ofrece ventajas a las empresas extranjeras que deseen operar en nuestro país. Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades, es crucial brindar certidumbre, reglas claras y facilidades para la producción.

El turismo se presenta como un posible salvavidas para la industria del entretenimiento. Las salas de teatro de Buenos Aires ya han demostrado su atractivo para espectadores de toda la región. Un impulso a la inversión en eventos artísticos, festivales y exposiciones podría convertir al país en un destino cultural de renombre internacional, revitalizando no solo el sector del entretenimiento sino también otras industrias asociadas.

Aunque enfrentamos tiempos difíciles, donde la alimentación, educación, salud y seguridad son prioridades fundamentales, hay que tener claro que el entretenimiento no es simplemente un placer superficial, sino el latido vital del alma cultural de nuestra sociedad. Y recordar que, a lo largo de la historia mundial, el espectáculo supo brillar con intensidad incluso en los momentos más sombríos. NA