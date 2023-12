Fin de semana soñado para Agustín Donatti

El autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, fue escenario este fin de semana de la final del Superbike Argentino, correspondiente al Gran Premio Coronación de la temporada 2023, donde uno de los protagonistas fue el rafaelino Agustín Donatti.

Por el lado de la SuperBike EVO, Donatti consiguió coronarse por primera vez a nivel nacional luego de vencer de principio a fin en la categoría. En su temporada debut, el piloto de la Yamaha 151 del DL Motor Sport, logró tres victorias en 2023.

En cuanto a Superbike Pro, el piloto de nuestra ciudad quedó en el segundo lugar. La carrera se puso en marcha con Sebastián Salom como líder, quien logró adelantarse sobre el resto tras una veloz salida en los primeros metros. No obstante, el chaqueño no fue el único piloto que tuvo un buen comienzo, debido a que Agustín Donatti partió desde el 11° lugar y rápidamente se situó 2°.La travesía del rafaelino en la competencia iba a mejorar aún más puesto que, antes de que se complete el primer giro, superó a Salom y se adueñó de la posición de privilegio.

A partir de allí, tanto Donatti como Salom se cortaron solos y comenzaron a protagonizar un apasionante duelo en la lucha por el liderazgo. Al llegar al sexto de once giros, el rafaelino seguía siendo el líder de la competencia, con una leve diferencia sobre el chaqueño.

En la octava vuelta, Salom aprovechó el buen ritmo que venía sosteniendo previamente y, gracias a una buena maniobra, saltó al primer lugar. Posteriormente, el oriundo de Resistencia estiró la diferencia y, gracias a la victoria, terminó consagrándose campeón, poniéndole fin a una racha de 10 años sin títulos para Honda. En tanto, segundo fue Donatti mientras que tercero culminó Alberto Cañadas.



OTRAS CATEGORÍAS

Benjamín Peralta se consagró campeón de la categoría Junior Cup del Superbike Argentino luego de haberse quedado con la victoria en la final en Buenos Aires. Valentino Milone y Enzo Cassina completaron el podio.

Peralta, quien dominó de principio a fin, tiene tan sólo 12 años y es oriundo de San Carlos Centro.

Por otra parte, Emiliano Lancioni logró la victoria en la división 300 Super Sport del Superbike Argentino. Facundo Suárez y Valentín Valor, completaron el podio. Lancioni logró de esta manera el campeonato.