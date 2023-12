Zbrun y el balance de la Liga Rafaelina 2023

En la noche del jueves último, en el salón cubierto del club Peñarol, la Liga Rafaelina de Fútbol realizó su tradicional Cena de Fin de Año, en la que participaron dirigentes destacados de los clubes afiliados, empleados, jugadores, entrenadores, árbitros, entre otros.

Se terminó una temporada en la cual hubo mucha actividad, principalmente, en las últimas semanas y en las diferentes definiciones de los torneos de la Primera A y Primera B. A modo de balance, el presidente liguista, Fabián Zbrun, le comentó a LA OPINIÓN: “Fue un año en el que se terminó complicando bastante por la cantidad de partidos, cinco fines de semanas de elecciones, más dos carreras, fue complicado la organización. Los últimos dos meses del año prácticamente tuvimos que jugar todos los días. Hicimos un pequeño calendario, hace dos meses atrás, donde los clubes aceptaron el compromiso y el desafío de terminar el año de esa manera y se portaron muy bien, los dirigentes pusieron todo de sí y se pudo cerrar un gran año”.

Y luego, Zbrun añadió: “Los clubes se portaron muy bien, muy contento también por el grupo B, se jugaron cuatro semifinales y tres finales con mucho público en las canchas donde gracias a dios la violencia ha quedado de lado y se demostró que se puede jugar, festejar sin tener incidentes”.

Tema no menor el de la violencia en los diferentes escenarios de los clubes de la ciudad y la región, y en referencia a ello, el directivo de la LRF indicó: “El año pasado y con lo ocurrido en el inicio de este parecía que no podíamos jugar más ninguna final, siempre teníamos problemas. Este año, y más allá del comienzo problemático que tuvimos, la última parte del año hemos tenido buenos resultados”.

En lo deportivo, la competencia en la Primera A volvió a mostrar un gran nivel, pero sin dudas que el crecimiento que se dio en la B no deja de llamar la atención y Zbrun también hizo una referencia a los ascensos históricos que alcanzaron hace apenas unos días Atlético Juventud y Atlético Esmeralda. “El grupo B es muy competitivo, era para cualquiera. Juventud armó un buen grupo y terminó ascendiendo. Esmeralda ya había insinuado algo el año pasado, lo pudieron mantener y lo lograron este año”.

En lo personal, Zbrun admitió que “estoy en un lugar que estoy bien, eso es importante. Tengo un muy buen grupo que me acompaña y apoya en todas. Me jubilé, tengo un año más en la Liga pero ya es el sexto año, tres períodos, es hora de empezar a encontrar a alguien para que me pueda suceder”.

A comienzos de diciembre tuvo lugar la Asamblea de la Federación Santafesina de Fútbol en la que se renovó la continuidad de Carlos Lanzaro como presidente y Fabián Zbrun asumió como vicepresidente de dicha Federación, y en virtud de ello, el directivo rafaelino confesó. “Este lugar que ocupo ahora en Federación no es algo que logró Fabián Zbrun, se lo ganó y lo merecía la Liga Rafaelina por todo lo que se está trabajando. Es un gran laburo de todos los clubes”.