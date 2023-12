La Crema pone primera e inicia la pretemporada pensando en las dos competencias del 2024

Atlético de Rafaela está preparado para volver a poner primera. El equipo de Ezequiel Medrán volverá a los trabajos este lunes 11 de diciembre con la mente puesta en llegar de la mejor manera para afrontar las dos competencias del 2024.

Ya quedó en el pasado la eliminación en cuartos de final del Reducido en busca del segundo ascenso a Primera a manos de Estudiantes de Río Cuarto, el pasado 13 de noviembre. Tras aquel golpe, el plantel quedó licenciado y ya está listo para volver a los entrenamientos en el Predio Tito Bartomioli, lugar en el que la institución estuvo trabajando e invirtiendo para continuar mejorando las instalaciones y las óptimas condiciones de trabajo.

La pretemporada se desarrollará íntegramente en nuestra ciudad y en la segunda parte de la planificación, cuando lleguen los amistosos, se trasladará esporádicamente para afrontar dichos encuentros de preparación, a alguna ciudad vecina.

Semanas atrás, el consejo directivo de la 'Crema' aseguró la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador. El cuerpo técnico seguirá integrado por Iván Quadrini como ayudante de campo, Nicolás Salvá y Eduardo Gentile en la preparación física; Marcelo Ratti en la preparación de los arqueros y Bruno Spreggero como videoanalista.



¿Cómo será la pretemporada? Los trabajos iniciarán en el habitual predio donde se entrena la ‘Crema’, en el corazón del Autódromo Ciudad de Rafaela, a las 8.30hs de la mañana de este lunes. Desde el club prevén trabajos con jornadas a simple y doble turno, pensando en el debut en la Primera Nacional y la Copa Argentina, certamen del cual la ‘Crema’ volverá a decir presente tras dos ediciones sin jugarla.

En lo que respecta al principal campeonato de ascenso de nuestro país, aún no hubo confirmación sobre la fecha de inicio, pero se prevé que sea para fines de enero, principios de febrero.



LOS JUGADORES CITADOS POR MEDRÁN:

Arqueros: Marcos Peano, Mayco Bergia, Agustín Grinovero e Ignacio Fernández.

Defensores: Agustín Bravo, Iván Bravo, Julián Fuyana, Kevin Jappert, Matías Olguín, Ayrton Portillo, Gabriel Risso Patrón, Marco Rossa, Joaquín Stizza, Gastón Tellechea y Alexander Ponce.

Mediocampistas: Luciano Biolatto, Nicolás Delgadillo, Matías Fissore, Manuel Ignacio Lago, Nicolás Laméndola, Alex Luna, Lisandro Merlino, Facundo Soloa, Bautista Tomatis y Nicolás Varela.

Delanteros: Gino Albertengo, Claudio Bieler, Nazareno Funez, Ciro Leineker, Valentín Luciani y Francesco Toldo.



LOS QUE YA NO ESTÁN

Los jugadores que no siguen de la última temporada son: Fabricio Fontanini (se retiró), Federico Torres, Mauro Osores, Thobías Arévalo y Matías Valdivia. A estos nombres se les sumarán algunos más en los próximos días.