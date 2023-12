El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas, un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, más concretamente en el Objetivo Número 15.



¿Por qué las montañas son importantes?

Necesitan tu ayuda para ganar la batalla.

Tenemos muchas razones para decir que las montañas son importantes, pero algunas de las más llamativas son estas:

Las montañas cubren el 22 por ciento de la superficie de La Tierra.

En las montañas habita el 15 por ciento de la población del planeta, casi mil millones de personas.

Más de la mitad de la población mundial depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía.

Las montañas aportan entre el 60 y el 80 por ciento del agua dulce del planeta.

Muchas comunidades que viven en regiones altas dependen de las montañas, pero también dependen de ellas pueblos que viven en las zonas bajas.

Las montañas juegan un papel fundamental en la generación de energías renovables, especialmente, la energía hidráulica, solar, eólica y el biogás.

Pero por desgracia, las montañas están en peligro debido al cambio climático, la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos.

Por todo eso, y por otros muchos motivos, la Asamblea General de la ONU proclamó 2002 como Año Internacional de las Montañas, y el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas.

Antes de eso, en 1992, Naciones Unidas aprobó un plan de acción llamado Programa 21 donde se incluyó un apartado sobre la "Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña".



La FAO publica el tema 2023 en el Día Internacional de las Montañas

"Restauración de los ecosistemas de montaña" es el lema de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en este día internacional que se celebra el 11 de diciembre.

Es una oportunidad para aumentar la sensibilización sobre la importancia de los ecosistemas de montaña y demandar soluciones e inversiones basadas en la naturaleza.

La FAO ha preparado una serie de imágenes y recursos en los seis idiomas oficiales de la ONU, disponibles para el público para que cualquier persona pueda difundir y apoyar la campaña en este Día Internacional de las Montañas.



Temas de años anteriores

Tema 2022: Las mujeres mueven montañas.

Las mujeres mueven montañas fue el lema para el Día Internacional de las Montañas en 2022. Con ello se reconoce el importante papel de las mujeres en la sostenibilidad de las montañas.

Ellas administran los recursos de las zonas montañosas, protegen la biodiversidad y custodian la cultura local, siendo conocedoras de la medicina tradicional.

Las mujeres y las niñas de las montañas, como agricultoras, empresarias, artesanas, vendedoras del mercado local, son impulsoras del cambio necesario.



Tema 2021: el turismo sostenible en las montañas

El tema para 2021 del Día Internacional de las Montañas fue: "El Turismo Sostenible en las Montañas". Las montañas son un recurso que atrae cada vez a más turistas. Y ello crea oportunidades para poner en valor la economía de las pequeñas localidades ligadas a las montañas: la artesanía, la gastronomía, y otras actividades relacionadas.

El turismo de montaña contribuye a crear medios de subsistencia adicionales, a mitigar la pobreza, además de la biodiversidad y la conservación del paisaje. Los turistas de montaña quieren encontrar naturaleza pura y eso hace que tanto ellos como los locales cuiden más el entorno.



Tema 2020: la biodiversidad de las montañas

Para el año 2020, la campaña se centró en la biodiversidad de las montañas y así dar a conocer las amenazas, riesgos y posibles consecuencias sino se protegen estos espacios naturales que tanto bien traen a la humanidad.

La gestión sostenible de la biodiversidad en las montañas está más vigente que nunca, por eso se espera que, en un período de diez años, se le dé mayor prioridad a la restauración de los ecosistemas, un tema a profundizar este año en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre el Convenio de la Diversidad Biológica.



¿Por qué es importante preservar la biodiversidad de las montañas?

Las montañas, junto al resto de los recursos naturales, los animales y las plantas representan la gran biodiversidad de nuestro planeta. La pérdida continua de los bosques, montañas, mares, también constituye una gran pérdida para toda la humanidad.

Desde años remotos, el hombre se ha servido de los distintos recursos que tiene a su alcance para continuar viviendo y dar vida a otros seres semejantes a él, sin embargo, en ese transitar, se ha convertido en un gran depredador, que ha destruido gran parte de estos bienes naturales.

Las montañas no han sido la excepción. Sabemos que estos lugares albergan vida humana, una gran variedad de especies animales, abundante vegetación, numerosos riachuelos de agua cristalinas y otra gran cantidad de recursos naturales que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico.

Hoy, se sabe que parte del desequilibrio que vive nuestro planeta, es la causa principal de muchas enfermedades, virus y epidemias.

Por esta razón, resulta imperioso cuidar, proteger y luchar por la preservación de estos lugares, que cada día están amenazados por la actividad humana.

Sin lugar a dudas, que los seres humanos dependemos de todo aquello, que, por nuestra ignorancia y falta de conciencia, estamos destruyendo. Hemos logrado muchos avances tecnológicos, pero estamos pagando un alto precio por ello, ya que el confort que tenemos y disfrutamos, son sacados de la naturaleza. Por eso, hace falta trabajar unidos por una sociedad que avance hacia la sostenibilidad del planeta. ¡Ahora es el momento, porque quizás mañana sea tarde!

En 2018 el tema fue "Las montañas son importantes" con la etiqueta en inglés #MountainsMatter. Y en 2019 el tema fue: "Las montañas son importantes para los jóvenes".

Se trató el problema que afrontan los jóvenes que habitan en las montañas a los que en muchas ocasiones solo les queda la salida de la emigración, lo cual implica el abandono de la agricultura, la degradación del suelo, y la pérdida de valores y tradiciones ancestrales.

La solución que propone la FAO y la ONU es que se invierta más en formación, acceso al empleo y mejores servicios públicos, para garantizar a los jóvenes una vida mejor y que puedan desarrollar su potencial en sus lugares de origen.



Tres montañas emblemáticas del mundo

Las montañas no sólo tienen una particular belleza, sino que están llenas de magia y para algunos, encierran grandes enigmas y misterios. Por esta razón, a continuación, te describimos tres montañas, que, por sus características o circunstancias, destacan sobre el resto, aunque sin quitarles protagonismo, ya que todas y cada una de las montañas del mundo merecen nuestro respeto. Además, te contamos algunos datos curiosos que la gran mayoría desconocen.



El Monte Fuji

Esta espectacular montaña, que alcanza los 3.776 metros de altura, está ubicada en Japón y es temida por mucha gente por ser un volcán, aunque no hace erupción desde el año 1707. Es un monumento natural, que atrae la atención de miles de turistas cada año. Quizás esto se deba a su imponente belleza.

Este lugar está lleno de antiguas leyendas, una de ellas es que los árboles de cerezos que allí se encuentran renacían gracias a los dioses. Tiene otra sorprende peculiaridad y es que es una montaña de proporciones simétricas, que permite observar, desde cualquiera de sus ángulos, los amaneceres más impresionantes del mundo.



El Everest

Esta colosal montaña de 8.848 metros de altura, la más alta de la Tierra, ubicada entre Nepal y el Tíbet, es el sitio de encuentro de miles turistas venidos de distintas regiones del planeta para realizar alpinismo, un deporte de riesgo y mucha adrenalina, que tristemente se ha cobrado la vida de un gran número de ellos.

Es la montaña soñada para cualquiera que sienta pasión por la escalada. Lleva el popular nombre de "La madre sagrada" o también se conoce como "La frente al cielo", esto se debe, a que numerosas religiones, desde la antigüedad, acostumbraban realizar viajes espirituales a este lugar maravilloso y sagrado.



El Monte Kailash

Ubicado en la India, el Monte Kailash con 6.638 metros, ha sido el lugar protagonista de fabulosas leyendas de la mitología hindú, como la creencia de que en la cima del monte habitaba el Dios Shiva, que representa la destrucción.

Rodeada de antiguos monasterios y templos que profesan la religión budista, es, tanto para sus habitantes como para los viajeros, un lugar obligado para visitar y que brindará experiencias realmente inolvidables y mágicas.