A 40 años de la recuperación democrática, Milei asume como Presidente de la Nación

Javier Milei se convertirá este domingo en el octavo presidente ungido por el voto popular desde la recuperación democrática conseguida en 1983, de la que se cumplen 40 años, y asumirá con pronunciadas minorías parlamentarias y con el desafío de enfrentar un escenario económico que, según él mismo describió, será de "estanflación" para los primeros meses de su Gobierno.

Con 53 años, el líder libertario llega a la primera magistratura luego de una meteórica carrera política que se inició tan sólo dos años atrás, cuando fue electo diputado nacional por la fuerza que creó, La Libertad Avanza (LLA).

Milei resultó el candidato más votado en las primarias de agosto con el 29,86% de los votos; luego en las elecciones de octubre quedó segundo con casi el 30% y en la segunda vuelta de noviembre se impuso con el 55% de los sufragios, 11 puntos arriba del candidato oficialista Sergio Massa.

Con un discurso centrado en el combate a la "casta", de recorte fiscal y reforma del Estado simbolizado en la figura de la "motosierra" con la que hizo campaña electoral, Milei asumirá ante un Congreso en el que deberá buscar -desde el lunes mismo- construir mayorías que le permitan aprobar un paquete de leyes que considera fundamentales para su gestión, y para lo que llamará a sesiones extraordinarias durante el verano.

Así será la jornada de asunción de Milei

La histórica jornada de este domingo comenzará al mediodía cuando la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso nacional reciba en el recinto de la Cámara de Diputados a la fórmula electa, conformada por Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, para que ambos presten juramento, tras lo cual el presidente saliente Alberto Fernández le entregará los atributos del mando.

Aunque existe un cuerpo legal que impone algunas obligaciones, también es cierto que cada jefe de Estado electo ha realizado sutiles modificaciones al protocolo que se desarrolla cuando se concreta el recambio institucional.

En ese sentido, la primera y notoria diferencia será la ausencia de un mensaje a los legisladores reunidos en el Congreso: tras la jura, el Presidente saldrá a las escalinatas del edificio y desde allí pronunciará su primer discurso, ante lo que espera sea una multitud de seguidores.

Esta semana, Milei convocó a través de las redes sociales a la ciudadanía a asistir el domingo a las inmediaciones del Congreso nacional y solicitó a la gente que lleve una bandera argentina.

Respecto de los atributos, la sastrería militar tomó hace un par de semanas las medidas para la nueva banda presidencial y en los últimos días el orfebre Juan Carlos Pallarols entregó el bastón de mando a la oficina de ceremonial de la Casa de Gobierno.

Otra novedad es que se pretende acotar la transmisión televisiva "en cadena", limitándola a la jura y al discurso, mientras que el resto de la jornada será emitida por la TV Pública para que "la repitan quienes deseen", aseguraron allegados al nuevo mandatario.

Terminado el capítulo del Congreso, Milei se trasladará a la Casa de Gobierno en un auto descapotable a lo largo de la avenida de Mayo y recuperará una tradición que no se repite desde la asunción de Fernando de la Rúa.

El "Cadillac de Perón" -que se asocia erróneamente a Eva Perón por la película de Juan Carlos Desanzo- se encuentra en exhibición en el Museo del Bicentenario pero no está operativo y por esa razón Milei no lo utilizará, tal como se especuló en los últimos días, y viajará en un Valiant 3 gris.

Así conseguirá la misma postal que Raúl Alfonsín, Carlos Menem y De la Rúa, viajando a contramano por la avenida de Mayo recibiendo el apoyo de sus seguidores.

El líder libertario "quiere caminar" en algún tramo pero, por ahora, se impone el criterio de la Casa Militar y de los expertos en seguridad que desalientan esa posibilidad.



LA LLEGADA A CASA ROSADA

Milei llegaría entonces a la Casa Rosada, lugar en el que realizaría "un gesto, un pequeño acto formal" del que aún no se conocen detalles y luego, a partir de las 14 y acompañado por la designada canciller Diana Mondino, recibirá el saludo de los mandatarios, representantes y delegaciones extranjeras e invitados especiales.

El Rey de España Felipe VI, varios mandatarios de Europa y de la región están entre los confirmados que comenzaron a llegar entre viernes y sábado al país.

Además del monarca español, confirmaron su presencia el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Paraguay, Santiago Peña; y de Bolivia, Luis Arce Catacora. Estarán también en la ceremonia de investidura los presidentes de Armenia, Vahagn Kachaturyan y de Chile, Gabriel Boric, quien estará acompañado por una delegación integrada por el canciller, Alberto van Klaveren, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Otra de las presencias será la del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien el viernes se reunió con Milei en el hotel Libertador del barrio porteño de San Nicolás.

En tanto, no está confirmada la presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ya que, según comentaron fuentes diplomáticas, en el estado de guerra que vive su país por la invasión rusa los movimientos del mandatario no se anuncian con anticipación por cuestiones de seguridad.

Zelensky se comunicó telefónicamente con Milei tres días después del triunfo electoral en el balotaje para felicitarlo por el resultado y se conoce la intención del presidente ucraniano de viajar a la Argentina, donde aprovecharía la oportunidad para mantener encuentros con otros mandatarios y embajadores extranjeros visitantes, indicaron las fuentes.

También está confirmado que asista el canciller Israel, Eli Cohen, y el líder del partido español VOX, Santiago Abascal, quienes también se reunieron este sábado con el presidente electo.

Luego, según el cronograma oficial de actividades, a las 17.30 está previsto que Milei le tome juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada a los ministros que lo acompañarán en la gestión, tras una reducción de las 18 carteras actuales en el marco del plan de reforma y modernización del Estado que impulsará.

En los últimos días, tras frenéticas reuniones en el hotel Libertador y en oficinas del barrio de Retiro, Milei y su equipo lograron completar la nómina de funcionarios que encabezarán las nueve carteras: Economía, Interior, Capital Humano, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Cancillería, Justicia y Salud.



EN LA CATEDRAL METROPOLITANA

En tanto, a las 19, el mandatario se dirigirá caminando a la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, presidirá una invocación religiosa.

El encuentro contará con la participación interreligiosa de los representantes de los cultos que se profesan en el país, informaron a Télam fuentes del arzobispado porteño.



EN EL TEATRO COLÓN

La actividad oficial va a terminar con una función especial en el Teatro Colón, en la noche del domingo, a la que están invitados figuras internacionales que asistirán al traspaso de mando.