Francella: "le pido a Dios que lo ilumine"

El destacado actor Guillermo Francella pidió que "Dios ilumine" al presidente electo, Javier Milei, para que "sea lo mejor para la Argentina". A horas de la asunción del libertario, el protagonista de "El Encargado" subrayó su deseo de que al futuro mandatario le vaya bien en la gestión al frente de la Casa Rosada.

"Le pido a Dios que lo ilumine, que sea lo mejor para nuestro país, que esté con la tranquilidad de tomar las mejores decisiones, que no haya obstáculos", expresó el artista.

En declaraciones radiales, Francella subrayó: "Estamos tan golpeados, tan lastimados, que lo que más necesitamos es que nos vaya fantástico a todos".

Respecto al inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el reconocido actor consideró que "por la cantidad de sufragios que tuvo, ahora hay que acompañarlo". "Lo único que falta es que de entrada se le empiece a pegar: al contrario, hay que colaborar, todos queremos lo mejor y alguna vez tiene que pasar", agregó.

En ese sentido, continuó: "No quiero ser escéptico, sé que mucha gente con determinada edad piensa que no va a ver crecer al país, sí es cierto que el momento es muy álgido. Los que tenemos hijos pensamos en que ellos puedan proyectar en este país, que puedan trabajar, ahorrar, poder hacer una inversión en un departamento propio". Y concluyó: "Uno siempre se pregunta si va a pasar eso, cuándo se va a normalizar esto, pero no tengo esa desesperanza, yo quiero ser optimista". (NA)