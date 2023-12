El juramento del nuevo gabinete

Luego de su primer discurso como nuevo intendente de Rafaela por los próximos 4 años, Leo Viotti, visiblemente muy emocionado y contento, tomó juramento al Gabinete de Gobierno que lo acompañará en este período de gestión, en medio de un marco interesante de público que se congregó en el corazón geográfico de la ciudad y uno de sus lugares más emblemáticos y queridos por todos los rafaelinos, en medio de las autoridades presentes, familiares y vecinos.

Asimismo, Viotti hizo entrega del decreto por el cual se designa “Huésped de Honor” al Gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Y además, le entregó un reconocimiento al intendente saliente, Luis Castellano, quien también fue homenajeado por su ex equipo de trabajo por los 12 años de manera ininterrumpida al frente de la intendencia. Indudablemente, el ahora ex intendente se mostró muy relajado y contento, fundamentalmente por el cariño y los saludos que le tributaron gran parte de los presentes.

A continuación, llegó el turno de los juramentos, y el primero en tomar la posta, como no podía ser de otra manera, fue su hermano, Iván Viotti, su hombre de confianza y su mano derecha, quién estará al frente de la Secretaría Privada de Intendencia y Comunicación, siendo el formato de la jura de Viotti a sus secretarios y subsecretarios el siguiente: "Señor Iván Viotti, ¿jurais por Dios, por la Patria, por el honor sobre estos santos evangelios y ante vuestra comunidad, desempeñar este cargo para el cual habeis sido designado trabajando con humildad, y realizando los esfuerzos por la construcción de un destino solidario y compartido? "Sí, juro", respondió Iván entre aplausos. "Y si así no lo hicieres que Dios, la Patria y nuestra conciencia os lo demanden", finalizó el nuevo intendente.

Luego fue el turno de Germán J. Bottero, quien estará al mando de la Secretaría de Gobierno y Modernización; Juan Martínez Saliba, de la Secretaría de Prevención y Seguridad; Silvina Bravino, de la Secretaría de Hacienda y Finanzas;

Gabriel Cáceres, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud; Nicolás Asensio, de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente y Norma Becchio, de la Secretaría de Educación y Cultura.

Aquí, ya con un cielo tormentoso amenazante, apareció una suave lluvia que amenazó con interrumpir el acto, y en ese preciso momento, Leo Viotti aclamó ¡"Una bendición"! (para su gobierno), con una amplia sonrisa. Y entre gotas y con los papeles algo húmedos, el juramento pudo continuar. Llegó el turno de Patricia Imoberdorf, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo; Silvina Imperiale, de la Subsecretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia; María Emilia Vidal, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Juan Pablo Aversa, de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente; Hugo Morel, de la Subsecretaría de Deportes y Recreación; y Matías Gentinetta, Fiscal Municipal. Por último, los nuevos integrantes del gabinete municipal, ya con el acto finalizado, se dedicaron a sacarse fotos y selfies con sus familiares y seres queridos, haciendo prácticamente imposible el contacto con la prensa.

Cabe señalar que a diferencia de la gestión anterior, esta nueva etapa tendrá 8 secretarías (antes había 12) y 4 subsecretarías. Indudablemente, esta decisión no solo implicaría un ahorro político, sino también una reorganización para mejorar la eficiencia administrativa, recordando que el nuevo intendente había remarcado que esta medida resultará en un ahorro sustancial, estimado en más de $160 millones a valores de hoy durante todo el año.

De esta manera, este nuevo grupo de profesionales, llenos de entusiasmo y dedicación, se unió al equipo con la firme convicción de trabajar a la par de la comunidad. Su enfoque principal se centrará en escuchar las necesidades de los vecinos, promover la participación ciudadana y aportar nuevas ideas para construir juntos un futuro próspero. Así, Viotti reafirma su compromiso de liderar un gobierno abierto, transparente e inclusivo, e invita a la comunidad a sumarse a este proyecto, donde la colaboración entre la administración municipal y los ciudadanos será clave para alcanzar las metas planteadas.