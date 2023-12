Central le ganó a River en los penales y definirá el título con Platense, que eliminó a Godoy Cruz

River Plate quedó eliminado ayer a manos de Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga 2023.

El partido terminó 0 a 0 en los 90 minutos y todo se definió en los penales, donde el Canalla triunfó 2 a 0.

El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes en la capital cordobesa, con una multitud de 55 mil personas. El cotejo fue arbitrado por Yael Falcón Pérez.

El arquero Jorge “Fatura” Broun fue la gran figura al tapar tres penales en la definición desde los 12 pasos.

El equipo rosarino jugará la final de la Copa de la Liga frente a Platense, que eliminó a Godoy Cruz por penales tras empatar 1 a 1. Dicho juego iría el próximo sábado en Santiago del Estero.

La primera parte se consumió con un River manejando la pelota y contando con las mejores ocasiones para marcar, pero fallando en los metros finales, allí donde los partidos se definen.

La mejor movilidad de los volantes del Millonario lo ayudó a recuperar con rapidez el esférico y de allí comenzó a construir su juego. Un De la Cruz activo, un Barco que se movió por todo el campo y un Colidio que ganó en el uno contra uno, hicieron que Central jugara casi en el borde de su área.

La contra fue el arma utilizada por el Canalla, pero no consiguió buenas transiciones porque Malcorra entró poco en juego y Campaz no consiguió hacer prevalecer su velocidad, por ello es que no logró inquietar a un Armani que ha tenido un inicio de jornada sin trabajo.

Broun debió esforzarse para neutralizar un fuerte remate del volante uruguayo De la Cruz, Colidio la tiró alta entrando en soledad y el caño devolvió un tiro libre de Barco en las mejores de los de Buenos Aires.

El equipo de Demichelis jugó mejor que su adversario, pero no ha facturado en goles esa superioridad y ante el Central de Miguel Ángel Russo es algo peligroso.

La segunda parte no cambió de dominante en el juego, pero fue un poco menos intensiva la recuperación del útil, lo que le permitió a los santafesinos tener mejores contras, Campaz le empezó a ganar a Boselli en el mano a mano y River lo sufrió, aunque sus desbordes no fueron bien concluidos.

Colidio tiro desviado y De la Cruz falló pro centímetros, pero la tranquila noche de Armani ya no fue tanto, porque el Canalla amenazó con complicar el partido por su banda izquierda. Así fue que el colombiano tuvo la más clara cuando su remate fue contra el primer palo para que el arquero campeón del mundo la tirara al córner.

El partido se hizo tenso e ingresó en esa etapa en la que el que acierta gana y por eso los dos equipos apretaron los dientes como para que nada los alterara y terminaron no cediendo hasta que el pitazo final llegó y todo se definió por los penales.



MACAGNO, FIGURA EN EL CALAMAR

Platense se clasificó finalista de la Copa de la Liga 2023 ayer, tras superar por penales a Godoy Cruz de Mendoza.

El cotejo terminó 1 a 1 en los 90 minutos, pero triunfo 6 a 5 en los penales del cotejo que tuvo como escenario la ciudad de San Nicolás.

El emotivo encuentro se jugó en el estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El arquero surgido en Atlético de Rafaela, Ramiro Macagno, de Platense, fue el gran héroe en la tanda de penales tapando cuatro remates.

El paraguayo Ronaldo Martínez, a los 17 minutos de la etapa inicial, marcó el primer gol para el Calamar.

Pero el Tomba reaccionó y a los 28 minutos el atacante Salomón Rodríguez anotaría la igualdad para los mendocinos.