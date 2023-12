Ben Hur, Peñarol y Libertad siguen con vida en el torneo Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur 2023/2024 sigue avanzando. En la tarde de ayer se disputó la sexta y última fecha de la primera etapa y fueron dos los elencos que representan a la Liga Rafaelina de Fútbol los que clasificaron a la segunda fase. Ben Hur, Peñarol y Libertad de Sunchales lograron su cometido y siguen con competencia. Los que quedaron eliminados fueron Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado.



Ahora, se disputará la Segunda Fase, donde se empezará a disputar la instancia de playoffs a encuentros de ida y vuelta con simple eliminación, hasta que quede uno en lo que respecta a la Región Litoral Sur, que ya conoce a sus mejores 16 equipos.



GOLEÓ BEN HUR Y SIGUE EN CARRERA



El elenco que conduce Gustavo Barraza estaba obligado a golear para tener chances de clasificación. Lo hizo y sigue alimentando su sueño de ascenso. Ayer, por la zona 7, pasó por arriba a Atlético Franck al imponerse 7 a 0 en el estadio Néstor Zenklusen, en el Sur de nuestra ciudad.

Los goles para la victoria de Ben Hur fueron anotados por Joaquín Castellano (5m PT), Sebastián Jiménez (8m PT y 37m PT), Diego López (15m PT y 35m PT de penal), Maximiliano Weisheim (45m ST). El restante gol del Lobo lo anotó, en contra, José Leal, que desde el minuto inicial jugó con diez por la expulsión de uno de sus futbolistas.



Dicha victoria le permitió a la BH quedarse con el primer lugar de la zona tras obtener mejor diferencia de gol con Juventud de Esperanza, elenco que ayer goleó 7-1 a 9 de Julio de Arocena. El conjunto rafaelino terminó con dos goles más que los esperancinos.



Desde la llegada de Barraza Ben Hur viene mostrando otra imagen y sin dudas que sigue alimentando su ilusión de ascenso.



PEÑAROL GANÓ Y SIGUE EN EL REGIONAL



Dependía de sí mismo para avanzar a la segunda fase del Regional Amateur y no defraudó. Peñarol derrotó 2-1 a Universidad Nacional del Litoral, en Villa Rosas, y de esta forma se quedó con la zona 8.

El conjunto que dirige Hugo Togni se supo recomponer a tiempo y le dio vuelta el encuentro al elenco de la capital provincial en un gran segundo tiempo. A los 20 segundos de iniciada la segunda parte Manuel Bustos puso el 1 a 1 y a los 3 minutos Jonatan Lastra aventajó al equipo local. En ambos, con centros de Ariel Cólzera.



DERROTA Y DESPEDIDA PARA SPORTIVO



Sportivo Norte no pudo con Náutico El Quillá y en Santa Fe perdió 1 a 0. Con esta caída, el Negro se despidió del Regional Amateur. Los dirigidos por Marcelo Varela necesitaban ganar y esperar una mano de UNL pero nada de ello ocurrió y de esta forma los de barrio Barranquitas cerraron su participación.

El gol para la victoria de los santafesinos fue marcado por Matías Benegas, a los 4 minutos del primer tiempo.



FERRO GANÓ PERO NO FUE SUFICIENTE



A pesar de haber realizado las cosas de gran manera, a Ferrocarril del Estado no le alcanzó. El conjunto del Bocha Born volvió a ganar pero finalizó en el segundo lugar de la zona 9 y se despidió del Regional Amateur, sin conocer la derrota. Ayer, el equipo de barrio Los Nogales se impuso 2-0 ante San Martín de Carlos Pellegrini. Los goles fueron anotados por Lucas Quiróz y César Berazategui.



LIBERTAD SE METIÓ EN LA PRÓXIMA INSTANCIA



Los Tigres dependían de sí mismos para meterse en la segunda fase y lo hicieron valer. Pese a encontrarse en desventaja a los 5 minutos de la primera parte, tras un cabezazo de Décimo, Libertad lo logró dar vuelta en una ráfaga. A los 16 minutos de partido Agustín Costamagna igualó el encuentro y un par de minutos después Marcos Quiroga lo dio vuelta.

De esta forma el conjunto que conduce Gustavo Giorgi se metió entre los mejores 16 de la Región Litoral Sur.



ASÍ SIGUE EL TORNEO



En esta región Litoral Sur, clasificaron 16 equipos a la segunda rueda (los 13 primeros de cada zona + los 3 mejores segundos de las zonas de cuatro). Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasificarán a la tercera ronda, donde también habrá partido de ida y vuelta para quedar 4. La cuarta y quinta ronda serán de idéntica disputa y el ganador clasificará a la Etapa Final en busca del ascenso al Federal A.

El próximo lunes se darían a conocer de manera oficial todos los clasificados y los cruces de la próxima instancia. El sábado 16 y domingo 17 se jugarían lo juegos de ida y la vuelta sería entre el jueves 21 y viernes 22 de diciembre. Luego habrá un pequeño parate por las fiestas.