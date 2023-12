Clara García: "la gente ha elegido una renovación política"

Leonardo Viotti asumió como intendente de la ciudad de Rafaela en la noche de este sábado. La ceremonia se realizó en el centro de la emblemática Plaza 25 de Mayo y contó con la presencia del nuevo Gobernador provincial Maximiliano Pullaro, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, quien en conversación con este medio habló sobre el significado de la presencia de tantas autoridades provinciales en el acto.“Hay un aire de cambio, hay un aire en el cual la gente ha elegido una renovación de la política y también una manera muy seria de trabajar”. “Creo que el mensaje que dio la ciudadanía a nivel nacional ha sido castigar la mala política, pero aquí lo ha hecho a través de gente seria, responsable, transparente, trabajadora, y creo que ese es el gran desafío que nos toca”, señaló la Diputada.A nivel provincial, Maximiliano Pullaro fue electo gobernador con más de un millón de votos, una cifra inédita. Y en Rafaela Leonardo Viotti asumió como intendente de un partido político contrario al que venía gobernando en Rafaela hace 30 años. “Ambos tienen un compromiso, el orgullo de haber ganado con muchísimos votos y también una gran responsabilidad”, declaró García.“Y en mi caso, como presidenta de la Cámara de Diputados, también es un hecho histórico, nunca una mujer había ocupado ese cargo. Me toca apalancar estas transformaciones, no solo del gobierno provincial, sino de todos los gobiernos locales que están esperando con mucha y muy buena expectativa un gobierno provincial más cercano”, proclamó la actual presidenta de la Cámara de Diputados.En cuanto se le preguntó por su postura de conformar un gobierno abierto al diálogo y a la realización en conjunto de las labores, la Diputada respondió que, “desde ese lugar Santa Fe puede dar un ejemplo al país”. “Pero esto del diálogo político, quienes conformamos el Frente Unidos, ya lo habíamos hecho puertas adentro de nuestro espacio, conjugando partidos en donde no pensamos todos lo mismo, y sin embargo encontramos un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo en favor de Santa Fe”, resaltó García.Finalizó declarando que espera un diálogo ameno en la Cámara de Diputados, y que los proyectos presentados no se aprueben “solo con los votos de nuestra mayoría, sino que encontremos, con el aporte de otras fuerzas, mayor apoyo ”. También adelantó que en la semana entrante ya comenzarán a trabajar en su agenda con el arreglo del presupuesto, la ley tributaria y la presentación del paquete de leyes de seguridad por parte del gobernador Pullaro.