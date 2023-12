"Acompañamos a Leo en esta nueva gestión de esperanza que comienza en Rafaela", dijo Pullaro

En medio de una agenda muy nutrida y cargada de actividades, Maximiliano Pullaro, quién se transformará de manera oficial en el nuevo gobernador de los santafesinos a partir de este domingo en reemplazo del rafaelino Omar Perotti, se hizo un tiempito para estar anoche presente en Rafaela y ser testigo de la asunción de Leonardo Viotti en la intendencia de la ciudad en lugar de Luis Castellano, quién dejó su lugar luego de 12 años quebrando, de esta manera, una racha de más de tres décadas de gobiernos peronistas, en un hecho histórico para los rafaelinos. Igualmente, el oriundo de Hughes debió retirarse casi sobre la mitad de la ceremonia para continuar con sus múltiples citas a horas de asumir en la gobernación. De todos modos, y en medio de los saludos con la gente, apenas arribado a la Plaza 25 de Mayo el ex ministro de Seguridad de Santa Fe expresó en el breve contacto con la prensa local que "estoy muy contento de estar en Rafaela, donde venimos a acompañarlo a Leo Viotti en esta nueva gestión de esperanza que comienza aquí en Rafaela. La ciudad optó por un cambio, la provincia también optó por cambio, al igual que la Nación. Y nuestra responsabilidad es tomar los problemas que tiene hoy la sociedad santafesina en mi caso. Y en el caso de Leo, tomar la responsabilidad de resolver los temas que tiene Rafaela pero con mucho trabajo. Ha sido un lindo día".Posteriormente, Pullaro, en referencia a estos cambios de gobierno, tanto en local como en lo provincial y nacional, agregó que "la gente optó por un cambio mayoritario en el país. Era un modelo agotado el kirchnerismo y que claramente terminaba porque hacía mucho daño, generó más pobreza en el país y en una zona como la provincia de Santa Fe, donde particularmente en zonas como Rafaela, que es el núcleo del trabajo y de la industria, al igual que el campo, con gente que quiere trabajar, el kirchnerismo les sacaba recursos permanentemente para volcarlos en un sistema político y económico en donde todos se cansaron de eso. Ahora va a florecer un tiempo nuevo, una gestión nueva y una forma de gobernar diferente en la provincia, pero también en Rafaela. Así que estamos con muchas expectativas".A continuación, en alusión a si estuvo en contacto con el futuro presidente de los argentinos, el mandatario respondió que "no estuve en contacto con Javier Milei pero sí lo hice con 6 de sus ministros, con quienes ya hemos mantenido reuniones para marcar la agenda política de Santa Fe. Primero fui con la agenda de seguridad, donde necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional por sobre todas las cosas, pero también fui con una agenda para la producción, una agenda de desarrollo e infraestructura, donde nuestras rutas están en muy mal estado. La ruta 34, por ejemplo, tiene que llegar hasta Rosario y también tiene que conectar el norte. Pero también está la ruta 11, la 33, la 9, diferentes rutas nacionales que son fundamentales. También fui con una propuesta para lo que es la administración de la hidrovía y que se comprenda la magnitud que tienen los puertos santafesinos, asi que mantuvimos muy buenas reuniones con quienes serán las futuras autoridades nacionales".Por último, acerca de cuáles serán los desafíos en medio de una crisis económica muy profunda, y donde los recursos no van a abundar, Pullaro destacó que "largamos con una provincia que arranca con un déficit importante. En función de lo que vimos y de las reuniones que tuvo Pablo Olivares, en donde este domingo va a jurar como ministro, y Walter Agosto, que es el actual ministro de Economía de la provincia, Santa Fe tiene un déficit fiscal de aproximadamente de 200.000 millones, que es mucha plata. Pero vamos a trabajar, nos vamos a hacer cargo de los problemas. Vienen dificultades financieras importantes pero también debemos trabajar para que el Estado sea más eficiente, para que gaste menos, para ser más austeros, y desde ese lugar que pueda crecer la economía, apoyar a la producción, a la industria, al campo, y desde allí empezar a revertir una tendencia que lamentablemente, y durante muchos años, no benefició a los santafesinos. Después está lo de la seguridad pública, que es el principal problema que tiene la provincia en este momento, y también sucede lo mismo aquí en Rafaela. Pero no queda otra que trabajar, trabajar y trabajar. Estos problemas los vamos a ir resolviendo progresivamente".