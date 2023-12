José Luis Costamagna finalizó quinto en otra gran temporada en el Turismo Pista

Por Víctor Hugo Fux



Para muchos es una de las expresiones más competitivas del automovilismo deportivo nacional. Por la paridad mecánica y por la cantidad de participantes, que sigue creciendo, el Turismo Pista supo ganarse un sitial de privilegio en las preferencias de los aficionados.

Con tres divisionales, cada una de ellas con más de medio centenar de inscriptos en la mayoría de las competencias que se disputaron y con nada menos que 75 pilotos en el ranking al finalizar el campeonato, la Clase 2 lo tuvo como gran protagonista a José Luis Costamagna.

El susanense, que había ocupado el cuarto lugar en la tabla anual en 2022, este año llegó con opciones matemáticas de luchar por el título a la última fecha, disputada en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

Sin embargo, una temprana deserción en su respectiva serie, lo dejó sin chances para el domingo, cuando largó desde el 32° puesto en la final. Pese a concretar una notable recuperación, que le permitió finalizar undécimo, Costamagna no logró sostener la tercera ubicación en el certamen.

Terminó, en definitiva, en la quinta posición, ratificando que la excelente labor del torneo anterior no había sido casual.

José volvió a festejar en el escalón más alto del podio, otra vez en Concepción del Uruguay, el trazado entrerriano en el que se puso en marcha la temporada 2023.

Con antecedentes en el automovilismo provincial (se coronó en tres ocasiones en el Midgets del Litoral y logró excelentes resultados en el Car Show) y una incursión previa en el Turismo Nacional, el susanense regresó a ese nivel al mando del VW Up del equipo Cagnotti Competición, que tiene su sede en Devoto, en la vecina provincia de Córdoba.

No solamente debió adaptarse a una nueva exigencia mecánica, sino además a los nuevos escenarios que forman parte del calendario. Y lo hizo con total autoridad y convicción, demostrando su talento desde el primer día.

Los resultados fueron apareciendo y como una consecuencia lógica de esas performances, José se postuló, ya el año pasado, a ser uno de los aspirantes a quedarse con el máximo halago.

En definitiva, fue cuarto en la sumatoria y con ese número corrió este año en la competitiva divisional intermedia del Turismo Pista.

Además del ya apuntado triunfo en la primera fecha, en Concepción del Uruguay, se subió al podio en otras dos oportunidades, al finalizar segundo, nuevamente en el circuito de la provincia de Entre Ríos y en la segunda visita realizada por la categoría a Río Cuarto.

En otras cuatro fechas terminó entre los 10 mejores, con un quinto puesto en Termas de Río Hondo, un octavo en Concordia, un noveno en Buenos Aires y un décimo en Toay.

Con excepción de la primera carrera en Río Cuarto y en las finales que se llevaron a cabo en La Plata y Olavarría, no logró concluir en el "top ten", en otra temporada altamente satisfactoria, en la que se pudo afirmar en el habitual lote de privilegio.



HAY EQUIPO

Costamagna, en diálogo con La Opinión, expresó su agradecimiento a "Mario Cagnotti, con quien venimos trabajando juntos desde el año 2016 en el Car Show; Ulises Bertone en la preparación del motor; Néstor Depetris en caja de velocidades; Pablo Terés en amortiguadores y Carlos Brizuela, también en asesoramiento en esos elementos".

Respecto de los sponsors, recordó que "me están acompañando la Comuna de Susana, MG Hidráulica y agroquímicos Allegro S.A.".