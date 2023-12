Reconocimiento a empresas por su compromiso ambiental

El Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, culminaron el año de trabajo del Programa Instituciones Sustentables con la entrega, durante la semana que pasó, de Sellos Dorados a las empresas: Cormoran S.A., Amium S.A., Andretich S.A., Jit Lubricación, Saputo Inc., Vitolen, VMC, Pyme Rural, Bertolaccini S.A., Austin Powder y Remonda Castro S.A.

También el ahora ex intendente Luis Castellano recibió la distinción por la Municipalidad de Rafaela, que realizó el Inventario Gases de Efecto Invernadero con la medición de toda la ciudad, y por el Plan Local de Acción Climática Rafaela 2018-2030. La información se encuentra disponible en: www.rafaelasustentable.com.ar.

La ahora también ex secretaria de Ambiente y Movilidad y flamante concejal, María Paz Caruso, comentó: “Esta iniciativa que tuvimos desde el Estado local para seguir trabajando con las organizaciones de la ciudad y con las empresas para el cuidado del ambiente, con iniciativas innovadoras, con desafíos cada vez mayores, son un legado que dejamos y debe continuar”. “Afortunadamente las temáticas y el interés de las organizaciones se ha incrementado paulatinamente, dando lugar este año fuertemente a la regeneración urbana que permitió entre otras acciones la transformación total del sector norte con la plantación de 1000 ejemplares nuevos, aportando calidad del aire, calidad de vida y verde a la ciudad”, agregó. “La articulación orgánica y eficiente entre el sector público y el sector privado, resulta fundamental para desarrollar iniciativas locales orientadas a dar soluciones a las problemáticas ambientales, sociales y económicas. Y para implementar acciones que beneficien a la ciudadanía, y estén enfocadas en fomentar la conciencia ambiental” finalizó la Secretaria.



PROGRAMA

Instituciones Sustentables es una iniciativa que busca acompañar y comprometer a organizaciones, comercios y empresas locales con el cuidado del ambiente. Actualmente cuenta con más de 80 organizaciones adheridas. Este año, para seguir sumando niveles de adhesión y grados de compromiso, la propuesta de trabajo incluía medición de la huella de carbono y planes de mitigación en articulación con UNRaf, y la generación de proyectos de regeneración urbana, en conjunto con UTN Rafaela. Es una propuesta innovadora que cuenta con herramientas metodológicas, equipos técnicos de universidades locales y métricas científicas ambientales.



PROCESO

Las empresas involucradas, concretaron primero la firma de convenios, asumiendo compromisos con la medición de su huella de carbono y la incorporación de iniciativas de regeneración urbana en su plan de mitigación institucional. En una segunda instancia, se realizaron encuentros con equipos técnicos del municipio y de las universidades para materializar la medición de consumo energético en aquellas empresas que aún no lo tenían identificado. Luego se realizaron las presentaciones de los resultados.

El informe es una herramienta de gestión climática y genera datos que permiten establecer una línea de base para proyectar emisiones futuras, monitorear el progreso y tomar decisiones sobre acciones de mitigación. La construcción de los datos se llevó adelante con los equipos técnicos de las universidades y gracias a la información brindada por la empresa, sobre la base de metodología científica.

Finalmente se comenzaron a proyectar y/o concretar acciones de regeneración urbana, como las forestaciones de Cormorán S.A. y Saputo Inc. en el sector norte de la ciudad.



EXPERIENCIAS

Gustavo Molfino, de Cormorán S.A. señaló: “Estuvimos recorriendo el sector donde están plantados los 50 ejemplares aportados por Pingüino. Para nosotros esta plantación es muy importante, es una forma de estar presentes en Rafaela acompañando este trabajo del municipio y del IDSR, con la idea de generar un ámbito más adecuado para la vida. En el marco del programa Instituciones Sustentables hemos medido nuestra huella de carbono y hemos determinado mitigar nuestra huella, realizando esta plantación de árboles que favorecen al cuidado del ambiente y a la comunidad. El compromiso ambiental es importante para la empresa. Nuestra idea es seguir plantando y también seguir trabajando internamente en la reducción”.

Por su parte, Nicolás Campos, de la firma Carlos Andretich S.A., dijo que “para nosotros es muy importante poder trabajar en conjunto con el municipio, el IDSR y las universidades, en proyectos que nos permitan mitigar nuestra huella de carbono y aportar nuestro granito de arena a la comunidad. Este tipo de iniciativas articuladas que llevamos adelante, nos permiten obtener información de lo que generamos y consumimos, como base para la toma de decisiones, generando así, valor en la empresa, en la ciudad y con la posibilidad siempre de abrirnos a nuevos proyectos”.

A su turno, Adrián Miretti, presidente de Mutual Pyme Rural, comentó que “el proceso de trabajo y el informe que nos presentaron nos parecieron de suma importancia. Nos sirvieron para visibilizar las mediciones, dimensionar la incidencia que tiene nuestra huella de carbono y hacer ajustes para reducir esas emisiones. Si bien los resultados fueron buenos, siempre hay indicadores que se pueden mejorar más aún. Todas las empresas deberíamos hacerlo, no sólo nos permite el ahorro sino también tomar conciencia de lo que generamos y de lo que podemos hacer para colaborar con el cuidado del ambiente”.