Se disparó el precio de los alimentos

El precio de los alimentos de la canasta básica aumentó en la primera semana de diciembre 7,4% según un informe privado. De esta forma, en las cuatro semanas previas la inflación punta a punta trepó a 17,5%, convalidando las proyecciones que anticipan que será del orden de 20% en el último mes de 2023.

Los datos corresponden a un trabajo realizado por la consultora LCG recogidos entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre. Según este trabajo los lácteos fueron los de mayor incremento con un alza de 20%. Luego le siguen bebidas (8,7%), carnes (6,4%), panificados (4,4%), y frutas (4,2%).

Cuando se analizan las últimas cuatro semanas las mayores alzas aparecen en azúcar (20,3%), bebidas (19%), aceites (17%), panificados (16,9%), lácteos (16,6%), carnes (10,2%), verduras (5,9%) y frutas (4,3%).

Por su parte, en su último día al frente del Palacio de Hacienda, las autoridades económicas no difundieron los datos semanales que habían comenzado a elaborar luego de las elecciones PASO.



INFLACIÓN DE 11,9%

EN CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires trepó al 11,9% en noviembre, impulsada por el precio de los alimentos, y acumuló una suba de 160,6% en los once meses ya transcurridos del año. Así lo informó la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad.

Según las cifras oficiales, durante el mes pasado los aumentos más significativos se registraron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, 14,2%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 10%; y Restaurantes y hoteles, 12,4%. (NA)