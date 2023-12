Putin buscará en marzo una nueva reelección

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este viernes que buscará la reelección en los comicios de marzo de 2024, al afirmar que no veía ninguna "otra opción" que la de ejercer un nuevo mandato hasta 2030, en medio de críticas de las potencias occidentales por su invasión a Ucrania y de denuncias internas por acallar a la oposición.

Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000 y ganó cuatro elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente, tras años de represión.

El mandatario hizo el anuncio durante una ceremonia de entrega de condecoraciones a militares en el Kremlin, que incluyó a combatientes que participaron en la ofensiva en Ucrania, que Putin lanzó en febrero de 2022.

"En otro momento, he tenido diferentes posturas sobre este tema. Pero entiendo que ahora no hay otra opción posible. Me presentaré al cargo de presidente de Rusia", afirmó al margen de la ceremonia, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

El anuncio de la candidatura fue espontáneo y no se preparó de antemano, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (AFP-Télam)