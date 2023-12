Viotti ya tiene su ordenanza con el nuevo organigrama municipal

En la última sesión ordinaria con Leonardo Viotti como concejal, el cuerpo legislativo aprobó la ordenanza con la nuestra estructura del gabinete municipal, que comprende ocho secretarías, cuatro subsecretarías y la Fiscalía. El proyecto fue elaborado por el ya ahora ex edil con la colaboración del ex secretario legislativo, Franco Bertolin.

"El gobierno entrante ha planteado sus lineamientos institucionales, así como de políticas públicas en las distintas temáticas que atañen a la gestión municipal. Por ello, se deberá adecuar la estructura del gobierno municipal, a fin de posibilitar una efectiva toma de decisiones con una mirada integral de las demandas ciudadanas e implementar procesos de fiscalización y auditoría que garanticen la transparencia de los actos de gobierno", sostiene la iniciativa en sus considerandos.

El propio Viotti fue el miembro informante. "El proceso de transición se ha realizado en otras administraciones, pero acá se ha hecho de manera cordial y correcta, con muy buena voluntad, de quienes forman parte del equipo de Luis (Castellano) y de nuestro equipo. Vamos a tener un 25% menos de personal que forma parte del gabinete municipal en relación al actual. Cuatro secretarios menos y vamos a tener cinco personas menos de lo que actualmente integran el gabinete. Por eso vamos a tener nueve sueldos menos, hasta uno más, porque una de las personas que viene a trabajar viene de otra área de la administración pública que capaz, tenemos suerte, nos lo prestan. Esa es una herramienta posible dentro de las administraciones públicas", señaló Viotti.

"A su vez, dentro de los coordinadores, vamos a encontrar a tres personas que hoy son empleados municipales. Era un objetivo que teníamos y queríamos. Y es que, en realidad, vamos a tener tres personas que tienen mucha experiencia en cada una de sus áreas, incorporándose a las coordinaciones de distintas áreas", señaló. "Y una de ellas, y la quiero resaltar, hoy, a su vez, es miembro del gabinete municipal del intendente Castellano. El objetivo es salirnos de esa grieta que le ha hecho mucho daño a nuestro país" indicó antes de destacar que el actual fiscal Municipal, Daniel Fruttero, integrará su gabinete para acompañara a quien se hará cargo del área, Matías Gentinetta.

"El Instituto de Desarrollo Sustentable va a volver a tener una persona a cargo. Uno de los coordinadores va a ser una persona que va a estar exclusivamente en el Instituto de Desarrollo Sustentable", expresó Viotti para después aclarar que será Enrique Soffietti, ex presidente del Colegio de Abogados de Rafaela.

La nueva estructura del gabinete contempla las secretarías Privada de Intendencia y Comunicación; de Gobierno y Modernización; de Prevención y Seguridad; de Hacienda y Finanzas; de Desarrollo Humano y Salud; de Infraestructura, Servicios y Ambiente; de Educación y Cultura y de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo. Además contempla las subsecretarías de Auditoría, Evaluación y Transparencia; de Desarrollo Urbano y Metropolitano; de Servicios Públicos y Ambiente y de Deportes y Recreación.