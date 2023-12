Asumieron los concejales electos y se renovaron las autoridades del cuerpo

En un recinto desbordado, el Concejo Municipal realizó el jueves una sesión extraordinaria que marcó una nueva etapa en el quehacer legislativo, ya que asumieron los concejales electos y reelectos, se despidió a quienes culminaron sus mandatos, y a su vez se renovaron las autoridades del cuerpo legislativo. Tras un acuerdo algo forzado alcanzado apenas un rato antes de la reunión parlamentaria en el bloque que cuenta con mayoría, Unidos para Cambiar Santa Fe, Lisandro Mársico se instaló en la presidencia, tal como consignó este Diario.

En la sesión se despidió Leonardo Viotti, el intendente que hoy asumirá el cargo durante un acto que comenzará a las 20 en la Plaza 25 de Mayo. Y en la misma estuvo presente como invitado quien transita las últimas horas como intendente Luis Castellano. Además, asistieron el presidente de la Cámara de Apelaciones Pablo Lorenzetti, el Defensor Regional Carlos María Flores, el Jefe del Escuadrón Vial de Gendarmería Comandante Dante Romero, y el Obispo de Rafaela Monseñor Pedro Javier Torres, entre otras autoridades, funcionarios del gabinete y representantes de entidades intermedias.

Luego de dar la bienvenida a los presentes honrando el recambio democrático, el presidente del Concejo hasta ese momento Germán Bottero le dio lugar al vicepresidente 1° Martín Racca para que continúe al frente de la sesión. Antes de tomarle juramento a los nuevos concejales, se hizo entrega de un recordatorio a los ediles salientes Germán Bottero, Miguel Destéfanis, y el intendente electo Leonardo Viotti, quienes dieron un mensaje de cierre de su actividad parlamentaria.

Comenzó Germán Bottero, emocionado: “Que mis pares, algunos presentes y otros no como es el caso de Brenda Vimo, me hayan dado la posibilidad de presidir el Concejo estos cuatro años es un honor que voy a llevar por el resto de mi vida”. Asimismo, valoró y agradeció el apoyo de su familia y de gente que estuvo cerca en su gestión como Franco Bertolin, Alejandra Sagardoy, el intendente electo Leonardo Viotti, y el personal del Concejo entre otros. “No hay ningún tema en agenda que este Concejo no haya tratado. Quienes nos vamos, lo hacemos sin ningún tema pendiente, inclusive a los más sensibles los hemos abordado. Me siento agradecido y con muchas expectativas por el nuevo desafío que vamos a tomar. En el lugar que me tocará ocupar voy a seguir cerca de este Concejo siendo un poco el interlocutor con el Ejecutivo, así que nos vamos a estar viendo seguido. Espero haber estado siempre a la altura de las circunstancias. Gracias a todos, también a Luis (Castellano). Felicitaciones y creo que has sido un buen intendente, una buena persona y a eso me lo llevo, porque siempre hemos podido encontrarnos aún en las diferencias políticas”.

Siguió el turno para Miguel Destéfanis: “Para mí es un orgullo y un honor terminar estos cuatro años de mandato. Cuando estás afuera pensás que podés solucionar un montón de cosas, pero adentro no es tan fácil. Es difícil hacer cosas para el bienestar de todos. A todo el personal del Concejo muchas gracias, fueron muy amables y estuvieron a disposición de lo que necesitábamos. Agradezco a mi familia, sin ellos no hubiera podido hacer lo que hice. Quiera Dios que, para nuestros hijos y nietos, los concejales que están, los que asumen, y la nueva intendencia, puedan mejorar la calidad de vida de todos”.

Sin poder disimular su emoción, el intendente electo Leo Viotti agradeció el apoyo de su equipo, colegas y su familia que le inculcó desde pequeño la importancia de los valores. “Hoy para mí es un día importante y de agradecimiento porque se cierra un ciclo. Tengo 36 años, y llevo 17 en política, casi la mitad de mi vida. Estos años han sido de desafíos grandes y he tratado de cumplir mi rol con mucha responsabilidad y aportar desde el lugar que la sociedad me asignó. Voy a dar lo mejor de mí, y mi equipo va a dar lo mejor de sí. Muchos venimos de la política, otros no, pero todos amamos la ciudad y vamos a trabajar incansablemente por ella. Tenemos una realidad con dificultades, pero tenemos que aprender a escucharnos y a respetarnos. Es natural que tengamos diferencias, pero primero está la gente y nosotros nos debemos a ella. Pretendo que la forma de la gestión sea cercana a quienes opinen igual y a quienes no, cercana a las instituciones, a los trabajadores, a todos los que hacen que Rafaela sea diferente y que estemos orgullosos de la ciudad que tenemos. Gracias a todos”, sostuvo.

Luego de sus palabras, recibió un cálido abrazo de algunos ediles, como así también del intendente Luis Castellano, a quien también Viotti había expresado su agradecimiento.

Posteriormente, se llevó a cabo por los mismos concejales, una entrega de distinciones a los que continuarán en sus bancas, a los salientes, como así también al secretario Franco Bertolin y al prosecretario Marcelo Trigueros, quienes dejaron sus cargos.



JURAMENTO DE LOS

CONCEJALES ELECTOS

El Vicepresidente 1° Marín Racca, tomó luego juramento a los concejales electos y reelectos: Mabel Fossatti, Carla Boidi, María Paz Caruso, Augusto Rolando en reemplazo del intendente electo, Lisandro Mársico, Juan Senn, y todos -algunos más nerviosos que otros- expresaron un breve discurso.

Comenzó Mársico diciendo: “Es la tercera vez que los vecinos de la ciudad de Rafaela depositan en mi persona el honor de ser concejal, lo que representa una gran responsabilidad y más en esta coyuntura con problemáticas graves a nivel local y provincial. En estos ocho años trate de dejar lo mejor de mí. Los vecinos son la base de nuestro trabajo, por eso siempre entendí que hay que darle a la gestión la mirada humana. A veces no se puede dar una solución, pero siempre hay que dar una respuesta”.

En tanto, el concejal Juan Senn nombró numerosas obras llevadas a cabo en la gestión saliente como la Escuela de Música, la UNRaf, los nuevos barrios, la iluminación led, el Festival Nacional de Teatro, el Centro de Atención Primaria para gatos y perros, numerosos programas de apoyo, etc. “Nos queda mucho por hacer y lo vamos a seguir haciendo. Honraremos con hechos todo lo que dijimos en campaña. Vamos a defender sobre todo a la ciudad, a garantizar el acompañamiento a la nueva gestión, pero también marcaremos la diferencia porque Rafaela no puede retroceder en todo lo que ha logrado en este tiempo. Los invito a que trabajemos por una ciudad sin grietas, y con consensos”, subrayó.

Por su parte, Mabel Fossati expresó: “Es un honor formar parte de este cuerpo legislativo, es un camino nuevo para mí. Tengo el compromiso de trabajar con voluntad para esta ciudad que me recibió hace muchos años, y lograr entre todos una sociedad más justa e inclusiva”.

María Paz Caruso expresó su gratitud a todos los que la acompañaron durante la actual gestión y la ayudaron a llegar a este próximo desafío. “Mi compromiso es con el futuro de Rafaela, contribuyendo al fundamento político para hacer una ciudad digna de ser vivida, y que siga constituyéndose como un ejemplo y faro en muchos aspectos. Me tocó representarla en muchas partes del país y créanme, que es muy admirada. Mi compromiso hacia la gestión del Ejecutivo entrante para expresar mis convicciones sin tapujos, sin segundas intenciones, solo con el propósito de contribuir a la mejor toma de decisiones en beneficio de los rafaelinos. Mi compromiso con la gestión del Ejecutivo saliente para defender los logros que no fueron pocos, con la convicción plena de que se hizo lo mejor que los medios y las circunstancias permitieron”.

Augusto Rolando, quien asumió su banca en reemplazo del intendente electo -tendrá un mandato de dos años- dijo: “Una ciudad progresa definitivamente cuando sus ciudadanos comprenden que existen recompensas al esfuerzo y al trabajo. La meritocracia implica que sin importar de donde vengas, siempre tendrá más valor tu esfuerzo que tu lista de contactos, y esa es la herramienta más poderosa que tenemos para impulsar la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Trabajaré duro para la ciudad que una vez soñamos con instituciones sanas”.

La concejal Carla Boidi por su parte expresó que trabajará "incansablemente por el bien común". “Como arquitecta de profesión he aprendido a construir sólidas s estructuras. La política para mí no es solo una vocación, sino una forma de servir y construir juntos el camino hacia una comunidad más próspera y justa. Sé que la perseverancia y el trabajo arduo son las bases de cualquier logro. Mi compromiso es trabajar incansablemente por el bien común”, enfatizó.



CUARTO INTERMEDIO

Luego se dio paso a un cuarto intermedio, en el cual los concejales se retiraron para elegir las nuevas autoridades del Concejo Municipal. Mientras, que, en el recinto principal, se propició un momento para saludos y charlas distendidas.

Al regreso de los funcionarios, la sesión retomó su actividad, y se informó públicamente las autoridades elegidas por el consenso del Cuerpo. Lisandro Mársico es el nuevo presidente del Concejo Municipal, Valeria Soltermam es la Vicepresidenta 1º y Alejandra Sagardoy, Vicepresidenta 2º. Por su parte, Nicolás Abdala fue votado como nuevo secretario y Franco Laorden, como prosecretario.

Varios de los ediles, expresaron a Franco Bertolin -quien ahora se desempeñará en el Ejecutivo acompañando de cerca la nueva gestión- su agradecimiento, reconociendo su gran y prolija labor como secretario. “Su trabajo ha sido excelente. Gracias Franco. Fuiste y sos el mejor secretario que tuvo el Concejo Municipal”, le dijo Alejandra Sagardoy emocionada y también algo afectada, ya que estaba a favor de su continuidad en el cargo.

Pero Mársico planteó como condición para asumir la presidencia designar a una persona de confianza de su partido, el PDP, como secretario, lo que dio lugar a una negociación por momentos tensa a partir de la posición de Sagardoy para mantener a Bertolin como secretario.

LA OPINIÓN publicó el jueves que Mársico se encaminaba a asumir como presidente, tal como ocurrió. Sin embargo, ese mismo día nadie quería arriesgar porque no había un acuerdo cerrado, lo cual finalmente se selló poco antes de la sesión extraordinaria y con algunas heridas en el bloque que ahora comenzará a ser oficialista.