Más de 900 personas se graduaron en distintos oficios durante el último año

En el Cine Teatro "Manuel Belgrano" se realizó el miércoles por la noche la entrega de certificados de los programas Santa Fe Capacita, Fomentar Empleo, Talleres de Orientación Laboral, Promotoras Gerontológicas y Rafaela Emprende. En representación de la Agencia Territorial de Santa Fe, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, participó Daniel Mendoza y junto a él subieron al escenario para dirigir unas palabras el intendente Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.

Castellano, recordó cómo nació la idea de muchos de estos programas de empleo gestionados y desarrollados por el municipio y que, en muchos casos, contaron con financiamiento del gobierno provincial y nacional. “Creo que el secreto está en la educación, en la formación, en la red de contención, en la capacitación para la empleabilidad. Desde mi primera gestión como Intendente hablamos con la secretaría de Producción y de Educación, porque hay programas que están muy vinculados entre ellos, por eso nos propusimos armar un equipo que permitiera atar la necesidad y la demanda de las empresas con la de las personas que querían conseguir un empleo. Y así se lograron cosas fantásticas, cosas que parecieran sencillas, pero que no lo son. Y no lo son, porque, fundamentalmente, el municipio solo no puede si no tiene apoyo del gobierno provincial y del nacional. Si no está el Estado, lo público para acompañar, mucha gente sin capacitación y sin empleo queda a la deriva”, expresó.

“Es tal la importancia que ha tenido este proceso de años con nuestra Oficina de Empleo hemos ganado la confianza de muchas empresas que antes buscaban, a través de las redes sociales, a través de alguna consultora privada o a través de los medios de comunicación, cuando necesitaban gente para trabajar y hoy la gran mayoría de las empresas de la ciudad está asistiendo y viniendo a nuestra Oficina de Empleo para que podamos trabajar coordinadamente. Eso es un ejemplo más de lo público y lo privado trabajando juntos”, sumó.



FORTALECER ESTOS PROGRAMAS

Castellano continuó su testimonio afirmando que “todo lo logrado en empleo lo tenemos que tratar de fortalecer y seguir potenciando. No tenemos que tener 5.400 personas que se formaron en nuestros cursos, tendríamos que tener 10.000 posibilidades de cursos en los próximos años para que más jóvenes tengan la posibilidad de inserción laboral. No debemos retroceder en esto porque fundamentalmente Rafaela es esto, es trabajo, es educación, es empleo, es la potencia de sus empresas, de su sector productivo. Si nosotros perdemos eso, estamos perdiendo el ADN de la ciudad”.

A cargo del manejo de los programas de producción y empleo en nuestra ciudad, Diego Peiretti, secretario a cargo del área, hizo un balance y una reflexión de todos estos años de gestión. “Fueron 4 años intensos de trabajo desde la Secretaría de Producción. Cuando asumimos nos propusimos ser una Secretaría de Producción de puertas abiertas ¿y qué significaba eso? Poner el concepto de cercanía muy fuerte, ya que la cercanía es la herramienta más importante que tiene la política. Poder estar cerca de la gente, poder escucharlas, poder identificar sus necesidades, sus sueños, sus historias y es a partir de allí donde uno empezó a trabajar con el equipo para definir cada uno de estos programas, programas que debían estar en sintonía y que tuvieran como objetivo, solucionar los problemas de la gente y ayudarlas a cumplir sus sueños. Y así es que fuimos avanzando y en este momento que estamos, hoy digo que pudimos cumplir con esa premisa, la de un gobierno local generador de oportunidades”.



“TRABAJO Y EDUCACIÓN,

EJES ESTRUCTURANTES”

“En la Rafaela que queremos el trabajo y la educación son ejes estructurantes. A lo largo de los últimos cuatro años fueron más de 5400 personas que se formaron en nuestros cursos. Hemos gestionado herramientas ante el Ministerio de Trabajo, tanto a nivel provincial como nacional, buscando la inserción laboral, siendo 1.862 personas las que pudieron tener sus experiencias laborales dentro de empresas, muchas de ellas hoy se encuentran trabajando con un empleo formal, con un empleo en blanco, con su recibo de sueldo. Ese era uno de los objetivos clave que nos planteamos desde la Secretaría”, completó el Peiretti.