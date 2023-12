Paseo del Centro puso en marcha su campaña por una “Navidad Mágica”

El centro comercial abierto de la ciudad de Rafaela, conocido como “Paseo del Centro”, realizó en la mañana del jueves pasado una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de su campaña “Navidad Mágica”. Estuvieron presentes el presidente de la asociación, Juan Vanoni; la coordinadora de eventos del Centro Comercial, Carolina Pérez; y el secretario de Producción y Empleo del Municipio, Diego Peiretti.

“Paseo del Centro” es una asociación sin fines de lucro compuesta por más de 60 comercios ubicados en la zona céntrica de la ciudad y tiene por objetivo promover el comercio y entretenimiento local, por esta razón es que realizan diversas campañas temáticas para fechas especiales. En este marco lanzaron su campaña navideña el año pasado y ahora vuelven en su segunda edición con actividades para toda la familia.

“El año pasado hicimos actividades con los más pequeños en el bulevar Santa Fe de la ciudad de Rafaela, este año vamos a replicar algunas actividades invitando a toda la población, pero sobre todo a los más pequeños y a las familias a que vengan a recorrer nuestro paseo”, declaró la coordinadora de actividades, Carolina Pérez, en la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

En esta oportunidad, el cronograma dio inicio en la tarde del jueves con la actividad “Manos a la obra”, la cual estuvo orientada hacia los más pequeños y consistió en que crearan adornos para el árbol de navidad.

El viernes se llevó a cabo la segunda actividad llamada “Din Don Dan”, que contó con la presencia del grupo “Acordeones Solidarios”. “La entrada es libre y gratuita, y se van a estar recibiendo alimentos no perecederos y juguetes para los niños del merendero Sembrando Sonrisas ”, informó Pérez.

Las actividades continuarán hasta el sábado 16 de diciembre, donde concluirán con la visita de Papa Noel en la ciudad. “Los invitamos a que sigan a “Paseo del Centro Rafaela” en Instagram, ahí se van a enterar de todo”, concluyó Carolina Pérez.

También se destacó el apoyo brindado por parte de la Municipalidad de Rafaela y al secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, quien formó parte de la conferencia de prensa en su último día en el cargo, por lo que agradeció el reconocimiento y dijo unas palabras al respecto.

“Hoy es el último día de la gestión de la cual me tocó ser parte y bueno, cuando uno llega a estos momentos es que mira para atrás sobre todo lo realizado. Las cosas que pudimos hacer, las que quedaron pendientes, pero siempre agradeciendo”. Con respecto al Centro Comercial Abierto, al cual describió como “el paseo de compras emblemático de nuestra ciudad”, dijo lo siguiente: “es una de las actividades que desarrollamos juntos, pero yo quería aprovechar para agradecer no solo a “Paseo del Centro”, sino a esta casa, ¿no? al Centro Comercial Industrial de Rafaela y la Región con quien aprendí mucho”.

Posteriormente el actual presidente del “Paseo del Centro”, Juan Vanoni, habló sobre el propósito de esta asociación y las actividades que realizan. “Lo que nosotros tratamos de lograr con esto es que la gente se acerque al centro y pueda disfrutar de eventos que por ahí son distintos a lo que quizás el centro atrae”, dijo.

Finalizando la conferencia comentaron que se realizará un sorteo de 500 mil pesos en órdenes de compra entre los comercios que integran el centro, los cuales tendrán un banderín rojo en sus vidrieras. “La verdad que es una gran apuesta de los comercios locales, ustedes por cada compra que realicen en los comercios adheridos a “Paseo del Centro” van a poder participar de esos sorteos ”.

Aclararon también que no está previsto el corte de calles por la peatonalización, pero en caso de ser los eventos muy concurridos se adoptará esa medida. Lo que sí está previsto es el control del tránsito por parte de los inspectores municipales de seguridad vial, para asegurar que el tráfico sea leve y todos puedan recorrer el centro de forma tranquila.