Suárez se despidió de Gremio

En su despedida de Gremio, el delantero uruguayo Luis Suárez ganó el premio Bola de Oro que reconoce al mejor jugador del Campeonato Brasileño. También recibió el premio a mejor atacante, por sus 17 goles en el torneo.

"Con casi 37 años, ha sido el año que más partidos he jugado en mi carrera, en el que he pasado más tiempo lejos de mi mujer y de mis hijos. El premio es para ellos", expresó el delantero en agradecimiento a su familia.

En toda la temporada, Suárez disputó 42 encuentros, con un balance de 22 goles, 14 asistencias y el título regional de Río Grande do Sul.

El ex jugador de Nacional, que aún no confirmó cual será su futuro club en 2024 pero todo parece indicar que sería el Inter Miami, se refirió a su experiencia en el conjunto brasilero: “Es perfecto terminar el año con el Grêmio por todo lo que ha pasado. Cerrar un año en el Maracaná, el templo del fútbol mundial, ha sido genial”.

Además, el jugador del Palmeiras Endrick ganó dos galardones: uno al jugador revelación del año y otro al mejor gol, anotado en la jornada 34 contra el Botafogo. Sumado a que el Palmeiras se coronó campeón de la liga brasileña este miércoles, por segundo año consecutivo.

Los premios Bola de Plata, organizados por ESPN, se entregan desde 1970 a los mejores jugadores del Campeonato Brasileño. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también entrega unos premios similares y los celebrará a comienzos de la temporada 2024.