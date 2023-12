Diego Martínez renunció como DT de Huracán y reconoció un llamado de Boca

El entrenador Diego Martínez renunció a su cargo en Huracán después de una reunión con la dirigencia del club de Parque Patricios y reveló que recibió un llamado del Consejo de Fútbol de Boca y está interesado en la propuesta para reemplazar a Mariano Herrón.

El exentrenador de Tigre estuvo al mando de Huracán desde junio, cuando ocupó el puesto después de la renuncia de Sebastián Battaglia debido a los malos resultados y dejó al equipo al borde del descenso a la Primera Nacional. Martínez no solo salvó al “Globo” sino que lo metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga y le dio un estilo de juego.

Boca había intentado hacerse con los servicios del entrenador en abril de este año, cuando formaba parte del cuerpo técnico de Tigre -con quién ascendió a Primera División- para formar parte del club ante la salida de Hugo Ibarra, pero finalmente el club xeneize se decidió por Jorge Almirón y Martínez fue presentado en Huracán de la mano del secretario deportivo, Daniel Vega.

Con el Globo de Parque Patricios estuvo al frente en 23 partidos, con quien consiguió un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas. Además, en Copa Argentina pasó de fase después de vencer a Instituto por 2 a 0 pero luego quedó afuera en cuartos de final ante Estudiantes de La Plata por 3 a 1.

Después de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga con Platense, en la vía de los penales, Huracán ya tenía planificada la pretemporada con Martínez pero, según en palabras del presidente David Garzón, el entrenador no tenía cláusula de salida por lo que su salida no tenía impedimentos contractuales.