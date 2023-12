Copa América 2024: cómo quedó el grupo de Argentina

La Copa América 2024 que se desarrollará en los Estados Unidos sorteó el jueves su fase de grupos en Miami, con el seleccionado de la Argentina como cabeza de serie por ser el defensor del título obtenido en Brasil 2021.

El evento se llevó a cabo en el James L. Knight Center de Miami, con la presencia del presidente de Fifa, Gianni Infantino.

El sorteo deparó que Argentina enfrentará a Perú, Chile y un rival de Concacaf que aún debe determinarse y saldrá entre Canadá o Trinidad y Tobago.

La 48va edición de la Copa América se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio y por segunda vez en la historia y nuevamente en Estados Unidos tras la experiencia de la Centenario 2016 tendrá 16 seleccionados participantes (10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf) que se dividirán en cuatro grupos.



LOS GRUPOS DE LA COPA AMÉRICA 2024:



Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago (se enfrentan el 23 de marzo).

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica o Honduras.



La competencia se desarrollará en 14 sedes que ya fueron anunciadas por la Conmebol junto al calendario.



EL FORMATO DE LA COPA AMÉRICA 2024:

Argentina jugará el partido inaugural el 20 de junio en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta United, al que visitará por primera vez. Será ante Canadá o Trinidad y Tobago.

El segundo partido de la fase de grupos lo disputará el 25 en el Met Life, de New Jersey ante Chile, y el tercero y último el 29 en el Hard Rock Stadium, de Miami, ante Perú.

Después, si pasa de ronda en el primer puesto el 5 de julio en Houston (estadio NRG, con capacidad para 72 mil personas) o el 4 en Arlington (AT&T, para 80 mil), si es segundo.

Las semifinales serán el 9 de julio otra vez en New Jersey o el 10 en el Bank of América Stadium, de Charlotte, para 75 mil personas, que también será escenario del partido por el tercer puesto.

Y la final tendrá lugar el domingo 14 en el estadio más importante de Miami, con capacidad para más de 65 mil espectadores.