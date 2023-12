El femenino de la "Crema" va por el ascenso a la Primera B

Atlético de Rafaela visita este sábado a Aldosivi de Mar del Plata en la final del Reducido de la Primera C de AFA.

Este sábado 9 de diciembre puede convertirse en un día histórico para el fútbol femenino de Atlético de Rafaela. El primer equipo albiceleste disputará la final del torneo Reducido de la Primera C ante Aldosivi de Mar del Plata. El ganador logrará el ascenso a Primera B, segunda categoría de la Asociación del Fútbol Argentino.

El encuentro se disputará en el Predio Salvador “Tatore” Vuoso, a las 19.30hs, y si luego de los 90 minutos reglamentarios no hay goles, la definición será mediante la tanda de penales.

Las chicas que son conducidas por Juan Wabeke en la conducción técnica fueron protagonistas a lo largo de toda la temporada, ya que en el Torneo Apertura llegaron a la Final justamente ante el mismo rival de este sábado. Posteriormente, en el Clausura fueron eliminadas en cuartos de final por Arsenal de Sarandí, pero la sumatoria general permitió clasificar al Reducido, donde no dejaron dudas: 4 a 0 a Sportivo Barracas en cuartos de final y 5 a 0 a Arsenal de Sarandí en semifinales.

Las jugadoras de la 'Crema' convocadas para la instancia decisiva son las siguientes: Lorena Aguilar, Emilse Albornos, Rocío Albornoz, Natalia Calim, Micaela Chiessa, Estefanía Gaggi, Sahira García, Sabrina Jalil, Camila Juárez, Rocío Lobos, Eliana López, Ariadna Maidana, Aylen Martínez, Cynthia Mendiolaza, Josefina Mila, Micaela Moreyra, Natalí Pérez y Maia Vera.