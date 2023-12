Aportes provinciales a instituciones del Departamento

En las instalaciones del Radio Club de Rafaela el senador provincial Alcides Calvo se reunió con representantes de instituciones deportivas del Departamento Castellanos para dialogar sobre los proyectos que están desarrollando en el cierre de año y además para hacer entrega de recursos solicitados por escrito a través del Programa de Fortalecimiento Institucional, siendo evaluados por el Senado Provincial.

En esta oportunidad las instituciones beneficiadas fueron, el Club Deportivo Independiente de Ataliva con un proyecto de mantenimiento de canchas de bochas, el Club Deportivo Bochazo de Colonia Raquel para adquirir elementos deportivos e indumentaria para Fútbol Infantil, el Club Atlético Alianza de Santa Clara de Saguier para aberturas, el Susana Boching Club de la localidad de Susana para realización de campeonato, mientras que de la ciudad de Rafaela, el Polo Deportivo Amateur As. Civil, para la participación de Tomás Mondino en competencias de atletismo, el Club Atlético Estudiantes para realizar evento de boxeo, AMSyD Atlético de Rafaela para Encuentro Regional de Baile "Atlético Baila", el Club Atlético Juventud para la realización de la 4° Fiesta del Pollo a las Brasas, el Club A. Ferrocarril del Estado para compra de elementos deportivos para hockey y fútbol de inferiores y el Club Atlético 9 de Julio para participación en Torneo Regional de Hockey Categoría Sub 14.

De esta manera se sigue cumpliendo y afianzando el compromiso asumido con las instituciones intermedias deportivas del Departamento Castellanos por parte del gobierno provincial de Omar Perotti, atendiendo las necesidades de cada una de ellas y apoyando los proyectos que desarrollan para su comunidad a través de gestiones en distintos Ministerios de la Provincia que se hacen mediante el Senado provincial para apoyar a diferentes actividades.

Luego de la reunión, Calvo Expresó “Desde el gobierno provincial siempre se entendió que es fundamental acompañar a las instituciones, en este caso a las deportivas, para que puedan plasmar sus proyectos y de esa manera poder llegar a los niños, jóvenes y adultos que participan en las disciplinas de cada institución, brindándoles la posibilidad de adquirir materiales para desarrollo de actividades, mantenimiento, ejecución de proyectos de obras de infraestructura (gimnasios, piletas de natación, campos de deportes, etc) de instalaciones y recursos para participación de torneos, las instituciones deportivas son fundamentales para el desarrollo de cada comunidad, por su rol vinculado a la contención social, la transmisión cultural y de valores, además, por supuesto, de inculcar la actividad deportiva. Quiero felicitar a todos por el esfuerzo realizado por cada uno este año, la contención que le brindan a los niños y jóvenes resulta de suma importancia, al igual que los valores que les inculcan con la práctica deportiva y la participación en equipo ”.