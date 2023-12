El balance de Carolina Giusti

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Seguidamente reproducimos el mensaje pronunciado por Carolina Giusti al cumplir su mandato como presidente del Concejo Municipal, quien tras un intenso año legislativo tuvo que conducir al Cuerpo.

Desde el 10 de diciembre de 2022 y hasta el día de hoy, con mucha responsabilidad y compromiso, he llevado adelante la Presidencia de este Concejo Municipal.

Este 2023 sin dudas fue un año donde he tenido que mantener el equilibrio entre darle el debido tratamiento a las emergencias declaradas (Vial y Ambiental) y las celebraciones que como Concejo nos propusimos dándole el lugar que se merecen a los 50 años del Concejo Municipal, los 40 años de Democracia y los objetivos que me había intrínsecamente delineado.

Como Ejes puedo mencionar:

Hacia adentro, Transparencia /Modernización /el Fortalecimiento de los Vínculos Comunitarios/ La Participación Ciudadana

Más ordenamiento interno que se traduce en más transparencia y modernización. Concretamos una nueva regulación en materia de aportes, en relación también al trámite que deben seguir las ingresadas. Hemos mantenido reuniones con la Facultad de Ciencias Económicas que por razones presupuestarias no hemos podido avanzar, y lo dejo en manos de las presidencias venideras poder lograrlo.

Cumplimos con los Concursos de personal, como corresponde, todo publicado y dentro de las normas.

Siguiendo la línea de trabajo que la exConcejal María José Ferrero trazó, he puesto el foco en ordenar los pagos, en cuanto a cuentas y facturas y transferencias.

Me propuse regularizar el vínculo laboral del personal contratado de este Concejo y asumí el claro costo personal y político de haber tomado decisiones poco amistosas pero con la clara convicción de que el Estado debe ser ejemplo, debe ser un lugar que los ciudadanos elijan para trabajar y que no sea por descartes. Para el estado lo mejor.

Incorporamos a Luisina, que con su trabajo permite el crecimiento del área de comunicación, la más nueva y el funcionamiento en general del Concejo.

Y hacia afuera, dentro de la ciudad y en la provincia y nacional: tuvimos la muestra de patrimonios en Santa Fe, el encuentro de Legislaturas Conectadas en Paraná, organización con la que he mantenido contacto y participación activa, Concreté reuniones con el Concejo con Rafaela.

En materia de seguridad vial: aprobamos proyectos relativos al cambio de sentido de circulación de más de 30 calles de nuestra ciudad, esto lo hicimos previa sesiones especiales en los barrios para escuchar las voces de los vecinos.

El Concejo Municipal aprobó la creación de la Red de Vías Seguras para Ciclistas

El Concejo dispuso restricciones para designaciones, contrataciones y movilidad de personal en el último año de mandato de quien ocupe la Intendencia

Convocamos a este recinto al Fiscal Regional para tratar temas que nos deben ocupar a todos los niveles de gobierno en materia de seguridad ciudadana

Entregamos la beca deportiva a la nadadora Ana Belén Aicardi.

Así como también, hemos declarado de interés a diferentes iniciativas, desarrollos, y propuestas de las empresas, organizaciones y ciudadanos de nuestra ciudad.

Entregamos la Distinción Mitri, Antiguos Pobladores de Sunchales,

Visitamos la Escuela Rural La Manuelita

Construcción Ciudadana: En 2023, más de 300 alumnos de las escuelas de educación primaria de Sunchales visitaron el Concejo Municipal.

Le hemos dado pelea para que sea ordenanza y hoy estén vigentes las restricciones para designaciones, contrataciones y movilidad de personal en el último año de mandato de quien ocupe la Intendencia.

Continuamos con las Muestras en el Recinto de artistas locales como la de Mariana Firpo, Los “Garabatos” de Puchy Delmastro.

Pudimos celebrar un año más la Bienal del Libro, a donde quisimos que Los chicos y las chicas cuenten sus derechos. Pronto ya sale la publicación con ilustraciones y otras actividades para darle difusión.

Hemos entregado libros y material didáctico para la biblioteca barrial del Moreno (destacar proyectos presentados por vos), dándole también visibilidad a la realidad de nuestros barrios que y presentando de mi autoría un proyecto de ordenanza que deseo vea la luz, referido a la creación de Bibliotecas Barriales.

Los 50 años Concejo fueron celebrados a lo largo de todo el año:

Diego Rosso y Griselda Bonafede de Bocco mostraron sus producciones en este Recinto, Luciano Scarafía uno de los primeros Concejales hoy tiene una calle con su nombre.

Reconocimos la labor y trayectoria de una gran y querida periodista, Marilú Colautti.

En marzo presencié los ensayos de la Banda Municipal de Música y desde allí supe que iba a trabajar para mejorar en algo su vínculo con el Municipio, a partir de allí y teniendo en manos para trabajar un proyecto de ordenanza del Ejecutivo, le dimos cuerpo a su institucionalización…la banda cumplió 60 años, solo se había dispuesto su nombre y este concejo toma la firme decisión de cambiar esa realidad. Así en una Sesión Extraordinaria reconocimos y sentamos las bases para que la Banda Municipal pueda ir tomando fuerzas y alcanzar los objetivos que hace tiempo vienen reclamando.

Hicimos la primera Caminata Rosa, acompañados de instituciones intermedias de nuestra ciudad, sumando una acción más al mes de la concientización y lucha contra el cáncer de mamas.

Hace pocos días llevamos adelante la Sesión Extraordinaria de Participación Ciudadana, inauguramos la Primera Banca Ciudadana, reconocimos la labor de las vecinales,

Después de 30 años remodelamos el Recinto, Sala de Sesiones.

Todo junto en un mismo período, bajo esta presidencia.

Muchas fueron las declaraciones y aportes por aniversario, jóvenes destacados en deportes, educación, empresas y sus proyectos innovadores, acciones de entidades.

Vínculos con todos los sectores de la comunidad:

Jóvenes adultos infancia barrios vecinales entidades

A través de actividades, proyectos aprobados y reconocimientos que permiten no solo destacar a sus protagonistas sino además difundir proyectos y acciones que muchas veces son desconocidas por la comunidad.

Hay mucho más por hacer, deseo que sea siempre en pos de mejorar la vida institucional y el vínculo con todos los sectores de la comunidad.

Fue un año también con momentos álgidos, donde el vínculo con el ejecutivo se fue erosionando…no fue intencional, se dio así y debimos convivir con ello.

He cometido errores, siempre intentando hacer lo mejor desde este lugar…

La decisiones difíciles, no me salieron gratis: funcionarios me persiguieron, me filmaron, me tomaron fotos…esto también pasa en Sunchales. Me señalaron con el dedo y hasta se arrogaron facultades suficientes como para poner en tela de juicio mi ética…..

Pero considero que el conflicto es parte inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. La vida al baño maría no existe. Y mucho menos la política.

Pero sigo siendo una optimista, aunque no esté de moda serlo…el pesimismo es el lugar más cómodo que podemos ocupar, La excusa para no hacer nada.

Primero, porque como lo dije a lo largo de todo este raconto, hay hechos objetivos para el optimismo y los hechos importan…

Por último elijo tomar un fragmento del discurso de la Diputada española Cayetana Alvarez de Toledo cuando dice:

“Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política. Y sin embargo ninguno hay más importante. Los políticos son –somos– la primera élite de la sociedad. Porque nadie tiene más responsabilidad que nosotros. Nuestras decisiones afectan a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Desde lo más nimio, el trazado de una calle de una ruta. Hasta lo más drástico: la vida y la muerte. De ahí la importancia –la crucial importancia– de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honestos, los mejores.

¿Ocurre? No, claro. En casi ningún país del mundo.

Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de hilvanar razones y argumentos. De forma adulta, seria, cuidando las palabras. Sin gritos ni trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo. En el que brillan la belleza y la verdad.

En ese instante mágico, el debate se eleva. El parlamento queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recupera su sentido y su dignidad. Y, con ello, el aprecio de los ciudadanos.

Ojalá todos los que están sentados en estas bancas, tengan el mismo optimismo que yo.

Muchas gracias a la gente, a mi familia, a todo Juntos por el Cambio Sunchales y al staff permanente del concejo que me acompañó todo este año.