Domínguez y un fuerte mensaje de apoyo a Chiqui Tapia

LA AFA inauguró este jueves sus oficinas en Miami, en un acto al que asisiteron importantes dirigentes del fútbol continental, comenzando por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien tuvo muchos elogios para su par de la AFA, Claudio Tapia.

"No me sorprende esta oficina porque tenemos a una persona que cree en grande y que tiene el coraje de hacerlo. Demostró la valentía de estar al frente de su pelotón cuando los resultados no se daban. Miró el futuro y el resumen es que la Copa América fue el antes y el después de la Selección Argentina", señaló el máximo exponente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El dirigente subrayó que Tapia "tuvo la visión de tener al técnico cuando mucha gente lo ponía en duda". Y agregó: "El gran estratega es Lionel Scaloni, ninguna duda, el mejor técnico del mundo. Pero no hay barco sin capitán y ese es Chiqui Tapia".

A juicio de Domínguez, Tapia "cambió la mentalidad: ahora no es 'tenemos que lograr el sitial', sino 'tenemos que mantenerlo'".