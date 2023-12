Atlético de Rafaela: modelo 2024 para armar

Atlético de Rafaela transita sus últimos días de descanso. El próximo lunes retornará a los entrenamientos para darle inicio a la primera parte de la pretemporada con vistas a la temporada 2024.



La dirigencia de la ‘Crema’ y el cuerpo técnico, con Ezequiel Medrán a la cabeza, trabajan en el armado del plantel profesional.



Por el momento se han confirmado, y sumado, bajas y ninguna alta.



Si bien la ideal primordial del consejo directivo albiceleste es mantener la base de este 2023, será una tarea complicada.



Los que ya no estarán son: Mauro Osores (rescindió), Fabricio Fontanini (se retiró) y Nahuel Pezzini (no hubo acuerdo económico); no se renovará con Matías Olguín, Federico Torres, Matías Valdivia Nicolás Laméndola y Thobías Arévalo.



Si bien se busca la continuidad de Marcos Peano y Gabriel Risso Patrón, la continuidad de ambos es complicada y el destino del arquero y el marcador de punta izquierdo estaría en la Liga Profesional. En este sentido habrá que ver lo que ocurre con Manuel Ignacio Lago, quien pretende continuar en la ‘Crema’ y Atlético también quiere, pero dependerá del dueño de su pase: Talleres de Córdoba.



Con Nicolás Delgadillo también hay intenciones de renovar. Lo mimo con Claudio Bieler. Al goleador histórico del club se le termina el contrato el próximo 31 de diciembre y se deberá arreglar la parte económica. El corazón del Taca está en Alberdi pero sin dudas que las ofertas que pueda recibir (hubo sondeos desde Ecuador) lo ponen –como en cada mercado de pases- con un pie afuera.



Otro de los temas a resolver por estas horas es Nazareno Fúnez. El rosarino que llegó a préstamo desde Newell’s tiene contrato hasta mediados de 2024 pero la Lepra tiene una posibilidad de ‘repesca’ en este mercado.



A su vez, la dirigencia de Atlético espera por confirmaciones en cuanto a las ventas. Agustín Bravo, Alex Luna y Ayrton Portillo son los que aparecen en el radar de varios elencos.



El panorama se irá aclarando con el correr de las semanas y el movimiento del mercado de pases, principalmente el de primera división.