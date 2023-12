River ajusta detalles para la semi ante Rosario Central

River entró en la recta final de la preparación con la mente puesta en su último objetivo de la temporada: la semifinal de la Copa de la Liga ante Rosario Central, que se disputará este sábado a las 22, en el Estadio Mario Alberto Kempes,



Con las posibles convocatorias de las figuras del Sub 17 Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, el entrenador Martín Demichelis ya tendría casi definido al equipo titular para enfrentar a los de Miguel Ángel Russo.



Si bien se esperaba la vuelta de Milton Casco tras una sinovitis en la rodilla, el defensor ahora quedó descartado y deberá operarse de los meniscos.



Entre las incógnitas que mantiene el técnico, es la del lateral derecho. Sin Casco, la duda quedó entre Marcelo Herrera o Santiago Simón.



Además, resta saber si tanto Echeverri como Ruberto, estarán en la lista de concentrados o no.



Los once titulares podrían ser: Franco Armani; Simón o Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Nicolás De la Cruz; Salomón Rondón.



El último entrenamiento de River será el viernes por la tarde antes de viajar a Córdoba, donde el sábado buscará el pase a la gran final.