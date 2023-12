Festejo democrático: se produjo el recambio de ediles en el Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- En la mañana de la víspera el recinto de sesiones "Mirta Rodríguez", inusualmente cubierto de público, se vistió de fiesta para celebrar un acto trascendente que nos asegura el continuar en la senda prevista para continuar en un estado democrático.

La ocasión fue propicia para recibir a los nuevos concejales electos en las elecciones generales del pasado agosto, que se despidan los ediles salientes y ocupe su lugar como nuevo presidente del Cuerpo Santiago Dobler.

La hasta ayer presidente, Carolina Giusti, dio la bienvenida al público presente e invitó al intendente electo, Pablo Pinotti, a izar el Pabellón Nacional.

Tras esta acción, Carolina Giusti, quien concluye con su año presidiendo al Cuerpo Legislativo, ofreció un balance de ese período, destacando las metas logradas, entre las que resaltó la transparencia, la participación ciudadana, el concurso de personal, ajustándose siempre a las normas vigentes, recordó el camino señalado por Marita Ferrero- quien la antecediera en el Cuerpo-, la regularización del vínculo laboral con el personal contratado.

Además enfatizó el logro de llevar el Concejo a diversos sitios de la comunidad, recordo´la participación en la ciudad de Paraná, el haber llevado la muestra Patrimonio Sunchalense a la Legisalatura santafesina, también puntualizó como muy valioso el contacto con el Concejo de la ciudad de Rafaela, reconoció que su candidatura a senadora le permitió el conocimiento y contacto con las Municipalidades y Comunas del Departamento y establecer contactos.

También enunció las distinciones que otorga el Concejo, el trabajo en la temática vial tras haber sesionado en los barrios, oyendo a los vecinos.Destacó la construcción ciudadana, la exposición de obras de artistas locales, la entrega de libros y material didáctico.

También manifestó que en el Cuerpo hay un proyecto de Ordenanza , de su autoría, para crear las Bibliotecas Barriales.

Puntualizó las acciones en favor de la Banda de Música Municipal "Maestro Sebastián Rainone"

Como un logro interesante señaló la puesta en funcionamiento de la Primera banca Ciudadana.Recordó el reconocimiento a las Vecinales, también mencionó la renovación de las bancas.

No soslayó la situación de profunda tirantez generada con el Ejecutivo, enfatizando que se vivieron momentos álgidos.

Reconoció haber cometido errores, pero su accionar siempre tuvo como norte lograr lo mejor para la ciudad.

Manifestó que "el conflicto es inevitable de cualquier emprendimiento humano".

Finalmente agradeció a la gente de la ciudad, a su familia, a los integrantes de Juntos por el Cambio y a todo el equipo del Concejo.



Quienes cumplieron el mandato

Tras su mensaje invitó a los concejales salientes a que expresen su despedida.

La primera en hacerlo fue María Alejandra Bougnon de Porporatto, quien puso énfasis al señalar que fue un orgullo haber trabajado para la ciudad, y pese a que fue su primera experiencia en la función pública, fue muy gratificante y se convirtió en un gran aprendizaje.

Remarcó que fue un honor servir a esta hermosa comunidad y animó a los sunchalenses a involucrarse y participar.

Agradeció a los votantes, a los miembros del PDP, a Horacio Bertoglio a todos los ediles y manifestó su compromiso de seguir trabajando para la ciudad.

le siguió en el uso de la palabra Horacio Bertoglio quien agradeció a la comunidad, al staff del Concejo y a los ediles y manifestó su orgullo por haber estado como integrante del Cuerpo.

Finalmente hizo lo propio Andrea Ochat - quien había renovado su banca con la mayor cantidad de votos de todos los candidatos, pero no asumió ayer pues integrará, en calidad de Secretaria de Gobierno, el Gabinete de Pinotti-, hizo saber que no accedía a la banca puesto que cumplirá un rol en el Ejecutivo, agradeció a Pablo Pinotti por haber confiado en ella.

Auguró para el cuerpo un buen trabajo de diálogo con los vecinos.

Seguidamente se dio lectura a la Resolución de la comisión de poderes que aprobó los diplomas sin observaciones.

Seguidamente Carolina Giusti tomó juramento a Laura Balduino, Juan Astor y Brenda Torriri.



NUEVOS EDILES





A continuación los nuevos ediles se expresaron, el primero fue Juan Astor agradeció y manifestó su compromiso de defender valores, además de comprometerse con la responsabilidad de construir diálogo y consenso.

Le siguió su compañera de banca Brenda Torriri quien agradeció el acompañamiento de la familia,a Pablo Pinotti, y enfatizó su compromiso con la tarea legislativa, se comprometió a transitar un camino de diálogo, destacó su compromiso con la gestión municipal que comienza y abogó por un Concejo cercano a la ciudadanía.

Por su parte Laura Balduino agradeció a Juntos por el Cambio, a su familia, destacó que su vida estuvo guiada por la vocación de servicio a su comunidad, y así ejercerá su banca.



Autoridades

Seguidamente se anunciaron las nuevas autoridades del cuerpo que estarán encabezadas por Santiago Dobler, como vicepresidente primera Laura Balduino y vicepresidente segundo Juan Ignacio Astor.



Nuevo presidente



Carolina Gisuti dejó su espacio y Santiago Dobler fue invitado a ocupar el sitio de la Presidencia.

Eledil transmitió un mensaje en el que ofreció un saludo especial a los concejales que cumplieron su mandato y que, según aseguró, para él, la interrelación con ellos fue una experiencia muy importante.

saludó a los nuevos integrantes del Cuerpo, ofreció la bienvenida y les deseó suerte.

Destacó que el Intendente electo tendrá una gran misión, reafirmó la voluntad de mantener una relación saludable con el Ejecutivo, siempre y cuando se tenga presente que ambos son poderes independientes, recordó que el Concejo tiene varias funciones, entre ellas controlar al Ejecutivo.

Finalmente agradeció a su familia y se manifestó a disposición de la comunidad.