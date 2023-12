Pallarols visitó Casa Rosada y entregó el bastón presidencial

El orfebre Juan Carlos Pallarois entregó ayer por la mañana el bastón presidencial que utilizará el mandatario electo, Javier Milei, cuya ceremonia de asunción será el próximo domingo. Pallarols, quien confeccionó la pieza, ingresó en compañía de una mujer y una niña, portando un angosto estuche negro con paño rojo donde trasladaba al bastón elegido por el libertario para utilizar en su asunción en el marco de la Asamblea Legislativa.

La obra del reconocido orfebre está hecha de plata, con la orla que se encuentra en la parte superior que contiene el escudo argentino de oro. "Soy el único", expresó el reconocido platero cuando una de las personas que lo recibió en la mesa de entrada de Casa Rosada lo anunció como "Pallarols padre".

Al parecer, la relación con su hijo menor, Adrián, no es la mejor luego de que se aventurara a realizar otra versión del bastón para el libertario que incluía una imagen de un león que lo caracteriza.

El reconocido orfebre se encargó de aclarar las distintas versiones del atributo al sostener que "todos los presidentes reciben más de un bastón". Incluso precisó que el ex mandatario Raúl Alfonsín obtuvo tres.

En una breve visita, se entrevistó con el personal de ceremonial de Casa Rosada a quienes le hizo entrega del bastón presidencial y se retiró.



EL DETALLE DE LA PIEZA HISTÓRICA

El bastón tiene en su confección la fecha (23-27, por el período de presidencia) y fue diseñado con la ayuda de casi 200 personalidades de la cultura: uno por cada provincia. "Hay tres pimpollos por las Islas del Atlántico Sur, por los caídos", contó el artesano sobre el diseño y reveló además que el jefe de Estado puede solicitar modificaciones "siempre y cuando no se modifique la estructura del bastón". "El bastón es del pueblo", resaltó. (NA)