De Loredo en la UCR y Ritondo en el PRO

Luego de que las gestiones quedaran en un impasse y al borde de la ruptura, finalmente la Unión Cívica Radical logró ayer encarrillar las negociaciones y a partir del 10 de diciembre habrá una sola bancada radical con 35 integrantes y presidida por el cordobés Rodrigo De Loredo.

De esta manera, se subsana la división que nació en diciembre de 2021 cuando un grupo de diputados referenciados en el senador Martín Lousteau rompió con el bloque de la UCR para formar la bancada Evolución Radical.

Hasta el martes, el radicalismo se encaminaba a partirse en dos fracciones: una de 23 legisladores que incluía a los nueve de Evolución e impulsaba a De Loredo como titular de bloque, y otra de 12 integrantes que proponía a Facundo Manes para encabezar la bancada.

La estrategia de encumbrar a De Loredo no era compartida por el grupo liderado por Manes, que cuestiona la decisión de "premiar" con la presidencia del bloque a alguien que tan sólo dos años atrás lideró la fuga del sector de Lousteau, rompiendo la unidad del radicalismo en la Cámara de Diputados.

Además consideraban que el cordobés era el "interlocutor" radical elegido por el ex presidente Mauricio Macri para que la UCR siga haciendo "seguidismo absoluto" del líder y fundador del PRO. Esta discusión sobre el grado de acercamiento o distanciamiento al macrismo seguirá latente y podría salir a relucir más adelante, generando problemas de convivencia en el bloque radical.

"En el día de ayer se encomendó a los diputados nacionales Facundo Manes y Rodrigo De Loredo que realizaran las gestiones necesarias a fin de proceder con la reunificación del bloque, luego de haberse realizado dos votaciones para la elección de las autoridades del mismo. Esas gestiones continuaron en el día de la fecha y finalmente se acordó la unidad del bloque de la Unión Cívica Radical a través de una conducción unificada", se informó en un comunicado.



EL PRO NO SE ROMPE

Luego de un cónclave a puertas cerradas entre los diputados con mandato por dos años más y los legisladores electos el 22 de octubre pasado, se resolvió la continuidad del bloque Frente PRO que tendrá 41 diputados nacionales y seguirá siendo presidido por Cristian Ritondo.



PICHETTO

El diputado nacional electo y jefe del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, presidiría un nuevo bloque en la Cámara de Diputados que se denominaría "Cambio Federal", y que tendría como principales figuras al ex titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, al referente de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy y al ex presidente del bloque del PRO Nicolás Massot.

También integraría esta bancada Francisco Morchio, que responde al gobernador electo por Entre Ríos Rogelio Frigerio, y Jorge "Loma" Ávila, ligado al mandatario electo por Chubut, Ignacio Torres.

Con este bloque de al menos siete legisladores, que podría eventualmente ampliarse, la flamante fuerza política de Pichetto y Monzó tendría fortaleza para reclamar lugares en las comisiones, cuya integración se define de acuerdo al sistema D Hont. (NA)