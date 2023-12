Gases, disparos, tumultos y heridos en el B° 17 de Octubre

Pasadas las 21 de la noche de ayer un verdadero infierno se empezó a vivir en barrio 17 de Octubre de nuestra ciudad, en inmediaciones de la ciclovía de Av. Estanislao del Campo, entre las calles Terragni y Vecchioli.

Según pudo corroborar LA OPINIÓN, alrededor de las 21.30 comenzaron tumultos de magnitud, cuando vecinos enardecidos comenzaron a atacar la vivienda de otro residente en ese mismo barrio.

Según los primeros testimonios -todo adelanto informativo y extraoficial- y como ampliaremos más adelante, los ataques se habrían dirigido hacia un hombre que habría abusado de una nena de 7 años de edad y que viviría en ese domicilio.



"REGUERO

DE PÓLVORA"

Lo cierto es que pasando los minutos, la noticia corrió como un reguero de pólvora en el barrio, y más vecinos se acercaron y empezaron a ejercer justicia por cuenta propia, en un primer momento arrojando toda clase de proyectiles contra la casa. También otros vecinos tomaron la decisión de ingresar por la fuerza al domicilio en cuestión, buscando a esta persona y con intenciones de “lincharlo”.

Es allí que comenzó la actuación policial, que considerando la magnitud que tomaba el hecho y con el fin de disuadirlo, empezaron a responder con disparos de postas de goma para disolver los disturbios. En videos caseros llegados a esta Redacción se observan una cantidad de disparos indeterminada y se escuchan las detonaciones, no alcanzándose a distinguir si solamente era la Policía, o algún otro vecino hacía uso de algún arma de fuego, lo cual no pudo ser confirmado oficialmente.

Con el correr de los minutos comenzaron a llegar refuerzos policiales munidos de gas lacrimógeno y escudos antidisturbios, pudiéndose observar en las filmaciones uniformados del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), Comando Radioeléctrico, y Policía de Acción Táctica (PAT), además de funcionarios policiales de otras unidades de orden público.

Producto de los desmanes que se prolongaron en el tiempo -a las 23.40 todavía se escuchaban disparos-, el tránsito tuvo que ser desviado hacia Av. Luis Fanti y cortada calle Sacripanti al paso vehicular.

Varios patrulleros policiales terminaron dañados en su estructura y vidrios, y se confirmó la presencia de uniformados heridos que habrían recibido atención de unidades de SIES 107.

De acuerdo a fuentes propias, la víctima -una nena de 7 años- y su hermanito le habrían contado a personas mayores de edad que estaba siendo abusada, y a partir de allí comenzaron directamente los disturbios con numerosas y constantes detonaciones que se prolongaron hasta cerca de la medianoche.

Ya con datos de fuentes calificadas después de ese horario, se supo que el supuesto abusador fue trasladado a Comisaría 1ª, junto a otra persona que también fue detenida.

Se confirmó también que 4 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, entre ellos el Jefe de Agrupación Cuerpos de la UR V. El sumario y demás trámites fueron derivados por orden judicial a la Comisaría de la Mujer.



UN TESTIMONIO

DIRECTO

En un audio hecho llegar a esta Redacción, un vecino que no quiso identificarse, relató extraoficialmente lo que estaba sucediendo en ese momento.

El vecino dijo que, “hay una chica del barrio [17 de Octubre] que se puso de novia con un chico del Barranquitas hace poco y lo trajo a vivir aquí con ella”. “Ella juega al fútbol, va a bailar, y lo dejaba a ese novio que hace dos meses que está, a cargo del cuidado de su nena”.

“La cuestión es que -prosiguió el relato- el ‘malparido’ abusa de la nenita de 7 años y el hermanito empezó a hablar en la Capilla del barrio de lo que el muchacho le hacía a la hermanita. Así que hablaron con ella y ahí empezó a largar todo. Entonces fueron, lo buscaron al tipo y parece que lo apuñalaron”.

“Para defender a este 'mugriento' vinieron sus amigos que no pueden ingresar a la casa hasta no tener una orden, pero están ahí tirando ladrillos, piedras y la Policía se defiende con balas de goma. No sé cuántos tiros hubo pero muchos…”, graficó este vecino anónimamente.